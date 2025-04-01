Оплата услуг: В РФ больше не платят за мобильный доступ наличными

MForum.ru

Оплата услуг: В РФ больше не платят за мобильный доступ наличными

01.04.2025, MForum.ru

В РФ практически полностью перешли на безналичную оплату услуг связи, такой вывод представляет МегаФон на основе исследования обезличенных данных абонентов. Доля офлайн платежей по итогам 1q2025 снизилась до 2%, годом ранее она составляла 6%.

Среди онлайн-способов оплаты быстрее всего растут платежи через СБП.

 

 

Еще 5 лет назад офлайн-платежи составляли 16% в общем объеме расчетов за услуги связи. Запирание людей по домам в период «пандемии» сыграло немалую роль в том, что многие стали реже пользоваться наличными. Впрочем, сыграли роль и государственные инициативы. С 1.01.2025 для пополнения баланса наличными нужно предъявлять удостоверение личности или использовать Госуслуги.

Платежи через СБП быстро растут, доля этого канала за год выросла на 12.7% по итогам марта 2025.

Все больше абонентов пользуются автоплатежами – автоматическим списанием необходимой сумму для оплаты тарифа и услуг. У МегаФона эта услуга автоматически списывает сумму, необходимую для оплаты тарифа и услуг абонента. С октября 2024 доля умных автоплатежей выросла до 19.2% в базе всех автоплатежей в ЛК МегаФона, причем доля СБП в умных автоплатежах достигает 61.5%.

Выросла частот оплаты услуг связи – в последние годы все больше клиентов МегаФон платят за связь раз в месяц, сейчас их уже 46%. И все же немало и тех, кто платит реже 1 раза в месяц – 31% от всех абонентов, в этих случаях речь обычно идет о пополнении счета на несколько месяцев вперед. Самый популярный месяц для пополнения счета – декабрь (8.9%), октябрь (8.7%), август (8.6%). Самые популярные дни недели – понедельник (3.5%) и пятница (3.4%). Реже всего платят по выходным – 3% по субботам, 2.9% по воскресеньям.

Выбор в пользу СБП заметен и в операторской рознице. Если в 2022 году большинство клиентов розницы МегаФон и Yota предпочитали оплату связи и других покупок банковскими картами, то в последнее время заметна переориентация в сторону платежей через СБП – доля таких платежей в феврале 2025 года стала выше на 70% год к году.

В рознице и в интернет-магазине стали чаще расплачиваться через СБП: в 2024 году оборот средств подскочил на 133% относительно 2023 года.

«Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку видим, насколько это удобно клиенту. Стремительно растёт услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году — с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счёте, при достижении которого пополняется баланс — опция сама определит момент, когда стоит внести платёж, не давая нашему клиенту остаться без связи», — поделилась Фарида Ахундова, руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов МегаФона.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон оплата услуг

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.11. [Новости компаний] Мобильные приложения: Билайн презентует "большое обновление" / MForum.ru

04.05. [Новости компаний] Услуги: Любопытное новшество от МТС - оплата услуг оператора в push-уведомлениях / MForum.ru

15.07. [Краткие новости] Мобильные приложения: Появилось приложение Яндекс.Денег для Apple Watch / MForum.ru

20.04. [Новости компаний] Пресс-релиз: «Автоплатеж» Tele2 − в интернет-банке «Альфа-Клик» / MForum.ru

15.08. [Новости компаний] автопополнение / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей / MForum.ru

27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru

25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru

20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru

19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme P3 с чипсетом Snadragon 6 Gen 4 и дизайном Mecha / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro 4G на базе Snapdragon 6s 4G Gen 1 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: