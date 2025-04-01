Услуги: На сайте Госуслуг теперь можно посмотреть "привязанные" к вам номера мобильной связи

MForum.ru
01.04.2025,
В РФ практически полностью перешли на безналичную оплату услуг связи, такой вывод представляет МегаФон на основе исследования обезличенных данных абонентов. Доля офлайн платежей по итогам 1q2025 снизилась до 2%, годом ранее она составляла 6%.
Среди онлайн-способов оплаты быстрее всего растут платежи через СБП.
Еще 5 лет назад офлайн-платежи составляли 16% в общем объеме расчетов за услуги связи. Запирание людей по домам в период «пандемии» сыграло немалую роль в том, что многие стали реже пользоваться наличными. Впрочем, сыграли роль и государственные инициативы. С 1.01.2025 для пополнения баланса наличными нужно предъявлять удостоверение личности или использовать Госуслуги.
Платежи через СБП быстро растут, доля этого канала за год выросла на 12.7% по итогам марта 2025.
Все больше абонентов пользуются автоплатежами – автоматическим списанием необходимой сумму для оплаты тарифа и услуг. У МегаФона эта услуга автоматически списывает сумму, необходимую для оплаты тарифа и услуг абонента. С октября 2024 доля умных автоплатежей выросла до 19.2% в базе всех автоплатежей в ЛК МегаФона, причем доля СБП в умных автоплатежах достигает 61.5%.
Выросла частот оплаты услуг связи – в последние годы все больше клиентов МегаФон платят за связь раз в месяц, сейчас их уже 46%. И все же немало и тех, кто платит реже 1 раза в месяц – 31% от всех абонентов, в этих случаях речь обычно идет о пополнении счета на несколько месяцев вперед. Самый популярный месяц для пополнения счета – декабрь (8.9%), октябрь (8.7%), август (8.6%). Самые популярные дни недели – понедельник (3.5%) и пятница (3.4%). Реже всего платят по выходным – 3% по субботам, 2.9% по воскресеньям.
Выбор в пользу СБП заметен и в операторской рознице. Если в 2022 году большинство клиентов розницы МегаФон и Yota предпочитали оплату связи и других покупок банковскими картами, то в последнее время заметна переориентация в сторону платежей через СБП – доля таких платежей в феврале 2025 года стала выше на 70% год к году.
В рознице и в интернет-магазине стали чаще расплачиваться через СБП: в 2024 году оборот средств подскочил на 133% относительно 2023 года.
«Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку видим, насколько это удобно клиенту. Стремительно растёт услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году — с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счёте, при достижении которого пополняется баланс — опция сама определит момент, когда стоит внести платёж, не давая нашему клиенту остаться без связи», — поделилась Фарида Ахундова, руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов МегаФона.
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теги: госуслуги мобильные номера
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