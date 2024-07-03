Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - еще 13 небольших населенных пунктов до конца 2024 года получат LTE

03.07.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, новые базовые станции МегаФон планирует запустить в 13 населенных пунктах Кировской области. Соответствующий госконтракт заключен с министерством информационных технологий и связи Кировской области.

Для размещения оборудования будут возведены антенно-мачтовые сооружения высотой от 26 до 40 метров. Базовые станции заработают в нескольких частотных диапазонах.

Программа совместного развития телеком-инфраструктуры включает небольшие населенные пункты, численность населения в которых в основном не превышает 200 человек. Проект планируется завершить в ноябре 2024 года.

«Мы активно взаимодействуем с региональными властями в рамках инициатив по обеспечению связью небольших населенных пунктов в Кировской области. В конце прошлого года мы реализовали аналогичный проект, благодаря которому впервые мобильная связь и интернет стали доступны шести тысячам жителей региона, – отмечает директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов. – Новые цифровые возможности помогут получать госуслуги в электронном виде, пользоваться онлайн-оплатой в магазинах, связываться с близкими и родными в мессенджерах и социальных сетях, вызывать экстренные службы. Кроме того, телеком-услуги станут доступны для водителей большегрузного транспорта, следующих на север – связь появится в деревне Даниловка, которая находится на границе с Республикой Коми».

«Правительство региона продолжает реализацию проектов по строительству инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Сейчас определен перечень из 40 деревень и сел, где связь появится за счет средств областного бюджета. К проекту активно подключаются операторы связи. Всего в 2024 году работы по строительству базовых станций запланированы в 73 населенных пунктах Кировской области, в том числе за счет федерального бюджета. Появление связи в населенных пунктах может стать существенным стимулом для развития территории и имеющихся предприятий», – отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

Полный список населенных пунктов, где появится мобильная связь и интернет МегаФона:

Арбажский округ: д. Большой Кугунур, д. Криуша;

Богородский округ: с. Рождественское;

Кильмезский район: д. Паска, д. Моторки;

Мурашинский округ: д. Даниловка;

Омутнинский район: д. Плетеневская;

Оричевский район: д. Смирновы;

Советский район: с. Зашижемье;

Уржумский район: д. Манкинерь, д. Вершинята, д. Нижний Унур;

Яранский район: с. Высоково.

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теги: МегаФон развитие сетей Кировская область

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