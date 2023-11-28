Развитие сетей: МТС расширяет сеть - LTE появилось в 7 забайкальских селах

28.11.2023, MForum.ru

Оператор МТС расширил покрытие в Красночикойском и в Нерчинском районах Забайкалья, покрытие LTE появилось в 7 забайкальских селах.

В зоне покрытия сети LTE - таежные села Жиндокон и Ядрихино Красночикойского района, окрестности которых известны как места сбора кедровых орехов. Доступ к скоростному мобильному интернету и экосистемным сервисам МТС получили жители сел Зюльзикан, Березово, Андронниково, Правые Кумаки и Верхние Ключи Нерчинского района.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Теперь даже жители глубинки могут удаленно работать или учиться, получать госуслуги, оплачивать счета и совершать покупки на маркетплейсах, общаться в соцсетях по видеосвязи или совершать звонки через интернет при помощи технологии VoLTE. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от внутреннего туризма до традиционных промыслов», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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теги: телеком МТС Забайкальский край развитие сетей