Развитие сетей: МТС расширяет сеть - LTE появилось в 7 забайкальских селах

MForum.ru
28.11.2023,
Оператор МТС расширил покрытие в Красночикойском и в Нерчинском районах Забайкалья, покрытие LTE появилось в 7 забайкальских селах.
В зоне покрытия сети LTE - таежные села Жиндокон и Ядрихино Красночикойского района, окрестности которых известны как места сбора кедровых орехов. Доступ к скоростному мобильному интернету и экосистемным сервисам МТС получили жители сел Зюльзикан, Березово, Андронниково, Правые Кумаки и Верхние Ключи Нерчинского района.
«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Теперь даже жители глубинки могут удаленно работать или учиться, получать госуслуги, оплачивать счета и совершать покупки на маркетплейсах, общаться в соцсетях по видеосвязи или совершать звонки через интернет при помощи технологии VoLTE. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от внутреннего туризма до традиционных промыслов», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком МТС Забайкальский край развитие сетей
Публикации по теме:
16.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - новая BS на станция Борзя / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии сети в Забайкальском крае - модернизация на севере Читы / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкалье - поселок Сбега / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - оператор ускорил мобильный интернет в приграничном Забайкальске / MForum.ru
10.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - Черемхово, Золотореченск и Хадакта / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Huawei P70 Art получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark 20C / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru