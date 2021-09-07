IoT: МегаФон поможет обеспечить контроль загрязнений воздуха в Глазове

MForum.ru

IoT: МегаФон поможет обеспечить контроль загрязнений воздуха в Глазове

07.09.2021, MForum.ru

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В городе Глазов, Удмуртия, по заказу городской администрации, МегаФон внедряет систему онлайн-мониторинга экологической ситуации. Заказ получен по итогам аукциона. Как ожидается, благодаря внедрению системы мониторинга, можно будет в реальном времени получать информацию - не превышает ли концентрация тех или иных веществ в воздухе предельно допустимые значения.

 

 

В рамках создания системы экомониторинга МегаФон установит в Глазове уличные автоматизированные станции контроля - газоанализаторы и метеостанции. Оборудование способно работать в диапазоне температур от -50С до +50С, в любых погодных условиях. Контролировать можно будет соблюдение нормативов по уровням коцентрации хлора, аммиака, хлороводорода, сероводорода и формальдегида.

Датчики планируется связать с серверами единой диспетчерской службы города. Для этого оператор предоставит доступ к собственной платформе "МегаФон. Экология". Результаты обработки измерений представляются в наглядном и удобном для восприятия табличном и графическом виде.

«Мы уделяем большое внимание экологической повестке города. Современные цифровые технологии помогут нам улучшить ситуацию с охраной окружающей среды. Разработка связистов также существенно расширит наши возможности в сфере оперативного контроля и аналитики по состоянию воздуха в городе. Созданная подсистема экомониторинга войдет в единое информационное пространство в рамках аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»», – отметил глава города Глазова Сергей Коновалов.

Любые превышения нормативов будут автоматически сообщаться ответственным работникам администрации. Данные также станут доступны Центру управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Для контроля экологической ситуации в регионах России все чаще применяются инновационные разработки на базе цифровых технологий. Наше программное обеспечение специально создано для такого онлайн-мониторинга. Дополнительно решение позволяет своевременно выявлять возможные экологические инциденты, предотвращать аварийные ситуации, а главное – оперативно реагировать на изменения состава промышленных выбросов и минимизировать затраты на ликвидацию последствий. В рамках федерального закона «Об охране окружающей среды» мы также разрабатываем решения по контролю промышленных выбросов и сбросов для предприятий», - прокомментировал директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

МегаФон последовательно расширяет ареал применения платформ экомониторинга. Оператор уже развернул такие системы в Великом Новгороде, Дзержинске, Калининграде, Калуге, Нижнем Новгороде, Ноябрьске и Саратове.

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теги: IoT айти мониторинг экология качество воздуха МегаФон телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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