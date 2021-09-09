B2B: Билайн Бизнес представил услугу Бизнес.Репутация для работы с отзывами на онлайн-картах и в соцсетях

09.09.2021, MForum.ru

Билайн Бизнес представляет решение "Бизнес.Репутация", представляющее собой единое окно с инструментами для быстрого реагирования на запросы клиентов, связанных с качеством обслуживания. Решение состоит из 2-х модулей: один модуль предназначен по работе с отзывами и обращениями в социальных сетях, другой модуль служит для привлечения через создание цифровой витрины товаров и услуг на онлайн-картах (Яндекс, Google, 2ГИС и так далее).

Модуль для работы с соцсетями предназначен для того, чтобы быстро реагировать на обращение клиентов. Кроме того, он позволяет системно контролировать работу модераторов.

Модуль по работе с онлайн-картами предназначен для привлечения клиентов в точки продаж и на сайт. Он позволяет создать цифровую витрину, одновременно актуализировать адреса на всех подключенных картах, работать с отзывами и обращениями на популярных картах.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«В эпоху цифровых коммуникаций очень важно быть на связи с клиентами 24/7, а также оперативно реагировать на все отклики и отзывы с рынка. Обращения могут быть как положительные (хорошо обслужили, качественный товар, вежливые продавцы и т.д.), так и негативные (нагрубили, не нашел офис, товар низкого качества и т.д.). Моментальная конструктивная реакция на любое обращение сейчас скорее необходимость - это сильно влияет на рыночную репутацию компании и восприятие ее бренда. И решение «Бизнес.Репутация» позволяет молниеносно реагировать на 100% обращений на выбранных клиентом площадках».

Используя решение "Бизнес.Репутация", можно надеяться на положительны сдвиги в имидже компании в соцсетях, а также поддерживать актуальность данных для привлечения клиентов.

Продукт позволяет рассчитывать на синергию со многими другими маркетинговыми решениями. В частности, планируется глубокая интеграция с другими продуктами, например, с AdTech и MarTech, как из портфеля Билайн Бизнес, так и партнеров компании. Основные декларируемые преимущества решений - функциональность, возможность интеграции API в системы клиентов, аналитические модули, контроль и мониторинг за работой сотрудников, включая постановку задач сотрудника, выгрузка статистики по работе с отзывами для анализа KPI сотрудников.

В Билайн ожидают, что решение будет востребовано компаниями, которые активно взаимодействуют со своими клиентами в мобильных сетях, имеют развитую сеть, много представительств, магазинов, банкоматов или терминалов.

Как подключить услугу?

Пройти регистрацию в личном кабинете "Бизнес.Репутация". Клиентам доступен тестовый период - две недели пользования модулем работы с соцсетями.

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