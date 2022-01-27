Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту

MForum.ru
27.01.2022,
Бренд Tecno анонсировал в Мексике смартфон Pop 5X. Новинка построена на базе 4-ядерного процессора в составе чипсета Unisoc и работает под управлением операционной системы Android 10 Go.
Спецификации Tecno Pop 5X включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, 5 Мп фронтальную камеру, 8 Мп тыловую камеру с двумя вспомогательными сенсорами разрешением 0,3 Мп, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD) и АКБ емкостью 4000 мАч. Отдельно отметим наличие дактилоскопического сенсора. Цена новинки- $115.
© Антон Печеровый,
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