Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту

27.01.2022, MForum.ru

Бренд Tecno анонсировал в Мексике смартфон Pop 5X. Новинка построена на базе 4-ядерного процессора в составе чипсета Unisoc и работает под управлением операционной системы Android 10 Go.

Спецификации Tecno Pop 5X включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, 5 Мп фронтальную камеру, 8 Мп тыловую камеру с двумя вспомогательными сенсорами разрешением 0,3 Мп, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD) и АКБ емкостью 4000 мАч. Отдельно отметим наличие дактилоскопического сенсора. Цена новинки- $115.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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