Услуги: МТС предлагает стримерам платформу WASD.TV

MForum.ru
17.03.2022,
В условиях, когда перспективы возможностей пользоваться Youtube в России становятся все призрачнее, трудно недооценить предложение МТС, которая предлагает стримерам возможность доступа к платформе WASD.TV. Создателям контента оператор обещает 100% от монетизации в течение 3 месяцев.
Авторам контента предлагается зарабатывать на стримах за счет размещения рекламы и платных подписок. При вступлении в программу до 20 июня 2022 года пользователям обещаны 100% дохода от монетизации в следующие 90 календарных дней. Нововведения будут действовать с 20 марта по 20 июня 2022 года.
Как подключиться к заработкам на платформе?
Достаточно подать заявку на вступление в партнерскую программу на сайте.
Помимо стримов на WASD.TV доступны форматы постов, они отображаются на странице каналов в качестве персональной ленты. В них авторы могут делиться новостями, приглашать на свои трансляции новых зрителей. Эти посты видны как авторизованным, так и неавторизованным пользователям.
Доступ к платформе WASD.TV доступен с ПК и устройств под ОС Android и iOS.
Для МТС новая платформа может стать дополнительным источником доходов. Если, конечно, взлетит.
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теги: МТС видеостриминг платформы услуги стриминг
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