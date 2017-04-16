LTE: Сети общественной безопасности LTE станут мейнстримом после 2020 года

16.04.2017, MForum.ru

Аналитики ABI Research прогнозируют, что сети общественной безопасности (СОБ) на базе технологии LTE станут мейнстримом на рынке после 2020 года после того как создастся критическая масса тестов и пилотных внедрений.

Как ожидается, доходы от продаж оборудования для таких сетей будут ежегодно расти на 30% и достигнут $540 млн в 2025 году. США, Объединенное королевство и Южная Корея станут первыми в мире странами, располагающими действующими сетями общественными безопасности на базе LTE в конце 2017 года или в начале 2018 года. Многие страны последуют их примеру, либо за счет выделенных СОБ на базе LTE, либо по модели хостинга или шеринга ифраструктуры.

Совместимость с "классическими" протоколами, используемыми в СОБ, все еще остается важной, поскольку такие системы как TETRA и P25 все еще внедряются в различных странах. "СОБ на базе LTE гарантируют функциональности, которые обеспечивают богатый пользовательский опыт для клиентов агентств общественной безопасности, включая видеостриминг, шеринг файлов и аналитика в реальном времени, не принося в жертву безопасность. Необходимо, чтобы регуляторы различных стран начали знакомиться к опытом таких стран, как Авcтралия и Финляндия, чтобы начать как можно раньше и подготовиться к переключению". Многие страны, включая Австралию, Канаду, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, избрали LTE в качестве предпочтительного протокола СОБ.

СОБ могут существенно выиграть благодаря различным технологическим особенностям сетей LTE. Появляются все новые приложения для СОБ на базе LTE, такие, как сенсоры для снятия данных - от LTE-M или NB-IoT; исследования в реальном времени, что становится возможным за счет высокой пропускной способности, управление малыми беспилотными летающими системами. Существующие решения общественной безопасности, такие, как Автоматическая диспетчеризация (CAD) и Автоматическое распознавание номерных знаков (ANPR), которые сейчас функционируют на базе проприетарного железа и ПО, могут быть виртуализированы, защищены и интегрированы в кросс-функциональное хранилище данных, вместе с аналитикой и собранными данными.

Стандартизация 3GPP ускоряет испытания и внедрения. 3GPP Rel.13 и Rel.14 вводят набор доработок функциональностей СОБ, таких как PTT, связь LTE между устройствами, услуги детектирования "близости" (в смысле proximity) и LTE Broadcast.

Вендоры LTE инфраструктуры, в частности, Huawei и Nokia, позиционируют специальные сети LTE в качестве ключевых направлений развития продуктовых линеек. Производители чипсетов, способных работать в СОБ, также запустили или планируют запустить производство основных чипсетов, - это, например, касается Qualcomm и Motorola.

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