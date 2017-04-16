LTE: Сети общественной безопасности LTE станут мейнстримом после 2020 года

MForum.ru

LTE: Сети общественной безопасности LTE станут мейнстримом после 2020 года

16.04.2017, MForum.ru

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Аналитики ABI Research прогнозируют, что сети общественной безопасности (СОБ) на базе технологии LTE станут мейнстримом на рынке после 2020 года после того как создастся критическая масса тестов и пилотных внедрений.

Как ожидается, доходы от продаж оборудования для таких сетей будут ежегодно расти на 30% и достигнут $540 млн в 2025 году. США, Объединенное королевство и Южная Корея станут первыми в мире странами, располагающими действующими сетями общественными безопасности на базе LTE в конце 2017 года или в начале 2018 года. Многие страны последуют их примеру, либо за счет выделенных СОБ на базе LTE, либо по модели хостинга или шеринга ифраструктуры.

Совместимость с "классическими" протоколами, используемыми в СОБ, все еще остается важной, поскольку такие системы как TETRA и P25 все еще внедряются в различных странах. "СОБ на базе LTE гарантируют функциональности, которые обеспечивают богатый пользовательский опыт для клиентов агентств общественной безопасности, включая видеостриминг, шеринг файлов и аналитика в реальном времени, не принося в жертву безопасность. Необходимо, чтобы регуляторы различных стран начали знакомиться к опытом таких стран, как Авcтралия и Финляндия, чтобы начать как можно раньше и подготовиться к переключению". Многие страны, включая Австралию, Канаду, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, избрали LTE в качестве предпочтительного протокола СОБ.

СОБ могут существенно выиграть благодаря различным технологическим особенностям сетей LTE. Появляются все новые приложения для СОБ на базе LTE, такие, как сенсоры для снятия данных - от LTE-M или NB-IoT; исследования в реальном времени, что становится возможным за счет высокой пропускной способности, управление малыми беспилотными летающими системами. Существующие решения общественной безопасности, такие, как Автоматическая диспетчеризация (CAD) и Автоматическое распознавание номерных знаков (ANPR), которые сейчас функционируют на базе проприетарного железа и ПО, могут быть виртуализированы, защищены и интегрированы в кросс-функциональное хранилище данных, вместе с аналитикой и собранными данными.

Стандартизация 3GPP ускоряет испытания и внедрения. 3GPP Rel.13 и Rel.14 вводят набор доработок функциональностей СОБ, таких как PTT, связь LTE между устройствами, услуги детектирования "близости" (в смысле proximity) и LTE Broadcast.

Вендоры LTE инфраструктуры, в частности, Huawei и Nokia, позиционируют специальные сети LTE в качестве ключевых направлений развития продуктовых линеек. Производители чипсетов, способных работать в СОБ, также запустили или планируют запустить производство основных чипсетов, - это, например, касается Qualcomm и Motorola.

Также по теме: LTE public safety technology and networks

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теги: "общественной безопасности"

© Алексей Бойко, MForum.ru

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