Беспилотники и сети сотовой связи: Американские операторы провели испытания API для подключения летающих беспилотников

24.02.2024, MForum.ru

Американские операторы AT&T, T-Mobile и Verizon провели независимые тесты API на совместимость, сообщает Mobile World Live. Внимание было сосредоточено на подключении дронов для целей общественной безопасности в рамках инициативы GSMA Open Gateway.

В чем идея проекта?

После коммерческого развертывания API подключенные устройства, такие как беспилотники, смогут поддерживать связь во время полета с использованием сетей сотовой связи - достаточно быть в зоне покрытия хотя бы одного оператора. Это означает, что в случае возникновения каких-либо проблем с автономными дроном, с ним можно связаться, установить его местоположение, задать новое полетное задание.

Американские операторы работали над этим проектом с производителем беспилотников Inspired Flight Technologies (IFT). В целом ожидается, что проект Open Gateway поможет предприятиям быстрее выводить на рынок новые услуги и сценарии использования 5G. В инициативе участвуют 42 группы мобильных операторов по всему миру.

Идея использования сетей сотовой связи в качестве командного канала и сети передачи данных между пунктом управления и летающим беспилотником - далеко не новая. Но чем дальше, тем больше она приобретает черты не каких-то теоретических прожектов, а вполне практические контуры. Не только в США - в эту сторону внимательно смотрят и в других странах, где проходят похожие эксперименты.

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теги: GSMA Open Gateway API тесты операторы сети сотовой связи беспилотники

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