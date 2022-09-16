Развитие сети: МегаФон нарастил на 42% скорость мобильного интернета в Московском метро

MForum.ru
16.09.2022,
МегаФон обновил сеть в московском метро, что позволило нарастить скорости мобильного интернета, доступные абонентам на 42%. К сожалению, оператор не сообщает абсолютные значения скоростей.
Модернизация коснулась, прежде всего, Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий – это более 130 станций подземки, на которые приходится более 45% пассажиропотока.
«МегаФон первым обеспечил абонентам доступ к технологии 4G в московской подземке в 2016 году. Потребление мобильного трафика стабильно растет – люди все активнее пользуются гаджетами в дороге. Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем сеть с учетом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным интернетом даже в метро», - комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
По данным оператора, более 90% абонентов в метро используют мобильный интернет, при этом потребление трафика постоянно растет. В частности, за 2021 год, трафик в метро вырос на 11%. Более 50% потребления приходится на мессенджеры, соцсети и видеосервисы. Самые популярные сервисы в метро - Telegram и VK, 13% и 7%, соответственно.
В среднем, пассажир московского метро проводит в поездке 30 минут. Мужчины пользуются метро чаще, чем женщины, 59% к 41%. Основная возрастная группа - от 30 до 40 лет, на нее приходится 39% пассажиропотока, 34% - это 20-30 лет; 17% - 40-50 лет.
На смартфоны приходится 82% всего мобильного трафика, самая популярная модель - Apple iPhone 11. Тройку лидеров формируют также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A. Как видим, лидеры 2021 года - Huawei Honor 10 LTE и iPhone 7 сместились на 6-е и 7-е места. \\
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теги: телеком связь в метро МегаФон развитие сетей
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