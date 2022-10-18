ВОЛС: ВымпелКом запустил "Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по ВОЛС"

18.10.2022, MForum.ru

Агрегатор оформлен, как портал на базе ПО 1С, что является расширением партнерских программ. Ожидается, что агрегатор ВОЛС поможет наладить обмен предложениями от максимального числа участников рынка, что позволит получать услуги по минимальным ценам.

Обмен волокнами далеко не новость - крупные участники рынка давно этим занимались. Агрегатор должен вовлечь в этот процесс больше участников, особенно локальных, из регионов.

Инициатор лота при размещении своего предложения указывает начальную, промежуточную и конечную точки, а также определяет тип сделки - идет ли речь о покупке, обмене, аренде волокон в ВОЛС. Тот, кого сделка заинтересовала, сообщает коммерческие условия продажи, аренды и параметры будущего технического обслуживания.

Вымпелком будет одним из активных участников торгов, размещая лоты со своими запросами на покупку, обмен или аренду ВОЛС. Партнеры смогут дать свои коммерческие предложения на эти запросы.

Сергей Злобин, руководитель департамента развития транспортной сети ПАО «Вымпелком»:

«Привлечение существующих и поиск новых партнеров, как крупных магистральных, так и региональных, позволит значительно расширить периметр взаимодействия, увеличит возможности для модернизации транспортной сети, а партнерам предоставит новые точки для развития. Покупка, обмен или аренда оптических волокон являются эффективными инструментами для оптимизации капитальных затрат при неизменном росте объема потребляемого трафика и, как следствие, росте сети. В основе этой эффективности лежит то, что мы получаем не весь кабель за полную его стоимость, а только часть необходимую для развития сети в данном регионе».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком билайн Вымпелком ВОЛС