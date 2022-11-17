Развитие сетей: МегаФон расширил пропускную способность каналов связи в Магаданской области

17.11.2022, MForum.ru

МегаФон продолжает развивать сеть в Магаданской области. Компания расширила пропускную способность каналов связи в 4-х населенных пунктах области: Сусумане, Омсукчане, Ягодном и Оротукане. По данным оператора, скорость мобильного интернета выросла вдвое примерно для 12 тысяч жителей.

В частности, в Омсукчане и Оротукане транспортный канал нарастили в 2 раза, в Сусумане и в Ягодном - на 50%. Это дало улучшение и голосовой связи и мобильного интернета, что весьма актуально для региона, где в течение нескольких месяцев в году температуры опускаются ниже -40 градусов Цельсия.

«Увеличение пропускной способности каналов связи напрямую влияет на конечные скорости для абонентов компании. Такие работы можно сравнить со строительством дополнительных полос на скоростной трассе – места в сети стало больше, а значит жители и гости области могут свободнее и быстрее “передвигаться” в интернете на своих мобильных устройствах», – отмечает Илья Челышев, директор Магаданского регионального отделения МегаФона.

Также МегаФон сообщает о том, что в ноябре 2022 года обеспечил покрытием 4G/LTE зал вылета Магаданского аэропорта. Тоже приятная новость, особенно с учетом того, что из-за особенностей погоды в Магадане часто объявляют нелетную погоду и пассажирам приходится подолгу оставаться в зале вылета. Бесперебойный доступ к связи в этих условиях - не только приятная, но и важная услуга.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Магаданская область