Развитие сетей: МегаФон сообщает о завершении программы рефарминга частот в Магадане

21.11.2023, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, в ходе проведенных работ в низкочастотном диапазоне, удалось расширить покрытие LTE, улучшить качество покрытия в помещениях.

В Магадане проживает 90 тысяч человек, это более 60% населения региона. На этот город приходится более 90% всего пользовательского трафика абонентов МегаФон в регионе.

О развитии сети в области в МегаФон не забывают - в октябре сообщалось, например, о запуске в Балаганном, а годом ранее - о расширении в области пропускной способности каналов связи.

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теги: развитие сетей МегаФон Магаданская область

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