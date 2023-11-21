Развитие сетей: МегаФон сообщает о завершении программы рефарминга частот в Магадане

MForum.ru
21.11.2023,
Как сообщает МегаФон, в ходе проведенных работ в низкочастотном диапазоне, удалось расширить покрытие LTE, улучшить качество покрытия в помещениях.
В Магадане проживает 90 тысяч человек, это более 60% населения региона. На этот город приходится более 90% всего пользовательского трафика абонентов МегаФон в регионе.
О развитии сети в области в МегаФон не забывают - в октябре сообщалось, например, о запуске в Балаганном, а годом ранее - о расширении в области пропускной способности каналов связи.
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теги: развитие сетей МегаФон Магаданская область
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