Развитие сетей: МТС в Магаданской области - поселок Кедровый получил доступ к мобильному интернету

28.06.2024, MForum.ru

МТС сообщает об обеспечении покрытием мобильного интернета поселка Кедровый в Сусуманском районе.

Кедровый – небольшой поселок на севере Колымы, где базируются центры электрических сетей, снабжающих электроэнергией Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы Магаданской области. Энергетики обеспечивают работу добывающих предприятий, артелей, рудников, поставляя электричество и тепло в дома жителей области в суровых климатических условиях, когда температура воздуха зимой опускается ниже 50 градусов.

«Мы работаем над развитием инфраструктуры связи в регионе, модернизируя телеком-оборудование и запуская новые базовые станции. Потому что качественная связь и мобильный интернет в условия Крайнего Севера, это не только цифровой комфорт жителей, но и возможность при необходимости быстро связаться со службами спасения, а сотрудникам вахтовых смен сделать видеозвонок родным и близким. Так совсем недавно мы модернизировали сеть в поселке Омсукчан – одном из центров добычи серебра в Магаданской области, это позволило на треть нарастить скорости мобильного интернета и обеспечить дополнительный запас емкости сети», - отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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теги: МТС развитие сетей Магадан Магаданская область

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