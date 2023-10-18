Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - запуск в Балаганном

18.10.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске сети 4G в сети Балаганное, что расположено невдалеке от побережья Охотского моря в Магаданской области. Для этого МегаФон модернизировал базовую станцию в Балаганном, где проживает около 200 человек.

Обеспечена поддержка VoLTE. До сих пор здесь действовала только голосовая связь и 3G. После модернизации в сети LTE абонентам доступны скорости до 32 Мбит/с.

--

--

Балаганное – небольшое село в живописном устье реки Тауй. Здесь работает школа-детский сад, почта, библиотека, сельский клуб. Весной в окрестностях села начинается ловля корюшки, на рыбалку выходят не только местные жители, но и приезжают сюда рыбаки-любители из других районов Магаданской области.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Магаданская область

--