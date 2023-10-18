Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - запуск в Балаганном

MForum.ru
18.10.2023,
МегаФон сообщает о запуске сети 4G в сети Балаганное, что расположено невдалеке от побережья Охотского моря в Магаданской области. Для этого МегаФон модернизировал базовую станцию в Балаганном, где проживает около 200 человек.
Обеспечена поддержка VoLTE. До сих пор здесь действовала только голосовая связь и 3G. После модернизации в сети LTE абонентам доступны скорости до 32 Мбит/с.
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Балаганное – небольшое село в живописном устье реки Тауй. Здесь работает школа-детский сад, почта, библиотека, сельский клуб. Весной в окрестностях села начинается ловля корюшки, на рыбалку выходят не только местные жители, но и приезжают сюда рыбаки-любители из других районов Магаданской области.
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теги: МегаФон развитие сетей Магаданская область
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