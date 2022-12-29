Развитие сетей: МТС развивает сеть LTE в Омской области - Хорошки

29.12.2022, MForum.ru

Операторы сотовой связи продолжают демонстрировать, что несмотря на сложности с оборудованием, они продолжают работы по обеспечению услугами 4G/LTE сел и других населенных пунктов в российских регионах. МТС сегодня сообщает о запуске сети в селе Хорошки Павлоградского района Омской области. До сих пор никто из операторов мобильной связи не предоставлял в Хорошках услуг 4G/LTE, а теперь жителям мобильный интернет стал доступен на скорости до 100 Мбит/c.

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. Я очень рад, что накануне новогодних праздников мы смогли подключить к интернету село Хорошки, чтобы его жители могли поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подключение малых населенных пунктов к сети мобильной сотовой связи МТС 4G/LTE идет в рамках программы развития сети оператора в Омской области. В 2022 году работы по строительству и модернизации телеком-оборудования были проведены примерно в 30 локациях в Омском, Павлоградском, Таврическом, Тарском, Калачинском, Одесском и других районах Омской области.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Омская область