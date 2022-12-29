Развитие сетей: МТС развивает сеть LTE в Омской области - Хорошки

MForum.ru

Развитие сетей: МТС развивает сеть LTE в Омской области - Хорошки

29.12.2022, MForum.ru

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Операторы сотовой связи продолжают демонстрировать, что несмотря на сложности с оборудованием, они продолжают работы по обеспечению услугами 4G/LTE сел и других населенных пунктов в российских регионах. МТС сегодня сообщает о запуске сети в селе Хорошки Павлоградского района Омской области. До сих пор никто из операторов мобильной связи не предоставлял в Хорошках услуг 4G/LTE, а теперь жителям мобильный интернет стал доступен на скорости до 100 Мбит/c.

 

 

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. Я очень рад, что накануне новогодних праздников мы смогли подключить к интернету село Хорошки, чтобы его жители могли поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подключение малых населенных пунктов к сети мобильной сотовой связи МТС 4G/LTE идет в рамках программы развития сети оператора в Омской области. В 2022 году работы по строительству и модернизации телеком-оборудования были проведены примерно в 30 локациях в Омском, Павлоградском, Таврическом, Тарском, Калачинском, Одесском и других районах Омской области.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Омская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

29.12.2022 10:09 От: ABloud

[Развитие сетей. Омская область. МТС]

Жители села Хорошки впервые встретят Новый год с интернетом

29 декабря 2022 г. Омск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске базовых станций LTE в селе Хорошки Павлоградского района. Компания стала первым оператором, который обеспечил высокоскоростным мобильным интернетом более 1000 жителей села.

Теперь селяне могут общаться с родными по видеосвязи и в мессенджерах, пользоваться онлайн-кинотеатрами, сервисами госуслуг и узнавать последние новости через интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. Я очень рад, что накануне новогодних праздников мы смогли подключить к интернету село Хорошки, чтобы его жители могли поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G проходит в рамках масштабной программы развития сети в Омской области. С начала года работы по строительству и модернизации телеком-оборудования были проведены примерно в 30 локациях в Омском, Павлоградском, Таврическом, Тарском, Калачинском, Одесском и других районах области.

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