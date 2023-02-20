Развитие сетей: МТС сообщает об улучшении качества услуг на основных туристических маршрутах Выборга

MForum.ru
20.02.2023,
Поехать за границу после февраля 2022 года стало в разы сложнее, соответственно растет доля внутреннего туризма. И поскольку выбор вариантов для более-менее требовательного путешественника не столь уж велик, не удивительно, что заметно выросло количество поездок в Санкт-Петербург и города Ленобласти. Это потребовало соответствующей реакции операторов сотовой связи, благо платформы геоаналитики наглядно показывают менеджерам, как изменяются во времени предпочтения абонентов и где растет востребованность услуг.
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МТС сообщает, что развернула в Выборге дополнительное оборудование, чтобы поддерживать стабильную работу сети в условиях растущих нагрузок. По данным оператора, на всей территории этого города обеспечены покрытие со скоростями до 100 Мбит/c, включая такие популярные у туристов места, как Выборгский замок или парк Монрепо.
«Мы видим, что с каждым годом интерес к культурно-познавательному туризму возрастает. И Выборг прочно держится в десятке наиболее популярных среди туристов малых исторических городов России. По предварительным данным, в прошлом году средневековый город посетили около 1,5 миллионов человек. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам, чтобы жители и гости Выборга даже в пиковые часы могли комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами», – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
Для любителей цифр - в 2022 году МТС нарастил покрытие сети LTE в Санкт-Петербурге и в области на 30%. Также оператор на 18% расширил покрытие сети NB-IoT в регионе.
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теги: развитие сетей МТС Ленобласть Выборг
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