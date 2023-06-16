Развитие сетей: МТС нарастила скорости мобильного доступа в детских лагерях Ленобласти

MForum.ru
16.06.2023,
МТС сообщает о модернизации оборудования сетей мобильной связи в населенных пунктах, где расположены детские оздоровительные лагеря Ленобласти. Улучшенным качеством услуг смогут пользоваться около 100 тысяч ребят. Около 80% детских лагерей, где была улучшена связь, работают на базе школ. По заявлению оператора, в этих локациях скорость мобильного интернет-доступа выросла в 1.5 раза.
Увеличена зона покрытия сети в тех районах области, где расположены загородные лагеря. В частности, в Выборгском, Курортном и Приозерском районах, прирост емкости сети составил 30%.
"Если учесть, что многие лагеря находятся в населенных пунктах, где в сезон отпусков нагрузка на мобильную сеть увеличивается – отдыхающие потребляют в среднем на 25 процентов больше мобильного трафика, то улучшение качества связи в этих локациях было необходимо", — рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
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теги: развитие сетей Ленобласть МТС
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