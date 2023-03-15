Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в пригородах Улан-Удэ

MForum.ru
15.03.2023,
МегаФон сообщает о запуске нового слоя LTE на пригородных территориях Улан-Уде, где расположены садовые товарищества. Скорость доступа, по данным оператора, выросла до 20 Мбит/с. Также расширились возможности абонентов в плане пользования технологией VoLTE.
Модернизация затронула, в частности, такие места, как Петуховка, Мостовое, садовые товарищества Колос, Юбилейный, Лесовод и другие.
«МегаФон продолжает модернизацию телеком-инфраструктуры в республике. Мы проводим предварительный анализ загрузки сети и выявляем сложные участки, где необходимо провести улучшение. Благодаря установке дополнительного оборудования в пригороде Улан-Удэ появилась связь 4G с высокой скоростью мобильного интернета», – рассказала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.
К сожалению, компания не сообщает, какие частоты были задействованы для создания нового слоя LTE. Как правило, это 1800 МГц или 2100 МГц, но также речь может идти о 900 МГц.
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теги: развитие сетей МегаФон Бурятия
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