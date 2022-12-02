Развитие сетей: МегаФон обеспечил мобильной связью участок на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии

02.12.2022, MForum.ru

МегаФон запустил сеть на одном из участков Кедровского месторождения золота, также покрытием обеспечен удаленный вахтовый поселок в республике Бурятия. Заказчиком выступила компания "Артель старателей Западная", разрабатывающая месторождения.

Ранее здесь была доступна только спутниковая связь, МегаФон первым обеспечил покрытие 2G/GSM. Вероятнее всего, сотовая сеть подключена также через спутник. На Верхне-Витимконском участке работает более 500 вахтовиков.

По данным МегаФон, радиус развернутых сот - до 35 км. Частотный диапазон не назван, но, вероятно, это диапазон 900 МГц, предельный радиус соты для этого стандарта и этой частоты действительно может достигать 35 км.

«Мы постоянно работаем над созданием новых возможностей для наших партнеров и развиваем сеть с учетом их потребностей. Ведь от надежной связи во многом зависят производственные процессы, безопасность на предприятии и условия труда сотрудников. У МегаФона накоплен большой опыт реализации подобных проектов, и мы готовы создавать телеком-инфраструктуру для решения задач корпоративных и государственных заказчиков даже в отдаленных и труднодоступных районах республики», – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Бурятия