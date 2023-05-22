Развитие сетей: МегаФон о развитии в Забайкальском крае - Ушмун

MForum.ru
22.05.2023,
МегаФон сообщает о запуске сети LTE в селе Ушмун Забайкальского края. По данным компании абонентам доступна поддержка VoLTE и скорости доступа вплоть до 50 Мбит/с.
Ушмун - село с населением менее 500 человек на юго-востоке края, на правом берегу реки Ушмун, до Китая здесь ближе, чем до столицы региона - Читы.
МегаФон продолжает расширять сеть 4G и модернизировать телеком-оборудование в Забайкальском крае. Так с начала года мы уже обновили более 70 базовых станций в городах и селах региона для улучшения стабильности и скорости передачи данных, а также качества голосовых звонков», – рассказал директор регионального отделения МегаФона Олег Никитин.
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теги: МегаФон развитие сетей Забайкальский край
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