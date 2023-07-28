Развитие сетей: МТС в Забайкалье - связь обеспечена в селе Бырка

MForum.ru
28.07.2023,
МТС сообщает о запуске голосовой связи и интернет-доступа в районе села Бырка, известного тем, что в его окрестностях расположены наскальные рисунки эпохи палеолита - петроглифы.
Интернет стал доступен на всей территории села и на прилегающей территории, где расположены петроглифы. Также в зоне покрытия - остатки средневекового города - Хирхиринского городища, основанного братом Чингисхана. В зоне покрытия - также село Погадаево Приаргунского района.
МТС активно строит покрытие в малонаселенных пунктах Забайкалья.
«Мы продолжаем подключать удаленные села Забайкалья к экосистеме МТС и модернизировать телеком-оборудование, чтобы жители и гости края всегда оставались на связи с близкими и друзьями. Так совсем недавно на связь вышли села Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибирь, Байгул и Ареда», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Забайкальский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
19.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE железнодорожную станцию Бушулей в Забайкальском крае / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии в Забайкальском крае - Заречное и Смоленка / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии в Забайкальском крае - Ушмун / MForum.ru
19.04. [Новости компаний] Видеонаблюдение: МТС отмечает рост числа подключений мобильных комплексов видеонаблюдения в Забайкалье / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил сеть pLTE на Удоканском месторождении / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Представлен A58 4G с 6,72-дюймовым дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru