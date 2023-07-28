Развитие сетей: МТС в Забайкалье - связь обеспечена в селе Бырка

28.07.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске голосовой связи и интернет-доступа в районе села Бырка, известного тем, что в его окрестностях расположены наскальные рисунки эпохи палеолита - петроглифы.

Интернет стал доступен на всей территории села и на прилегающей территории, где расположены петроглифы. Также в зоне покрытия - остатки средневекового города - Хирхиринского городища, основанного братом Чингисхана. В зоне покрытия - также село Погадаево Приаргунского района.

МТС активно строит покрытие в малонаселенных пунктах Забайкалья.

«Мы продолжаем подключать удаленные села Забайкалья к экосистеме МТС и модернизировать телеком-оборудование, чтобы жители и гости края всегда оставались на связи с близкими и друзьями. Так совсем недавно на связь вышли села Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибирь, Байгул и Ареда», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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теги: МТС Забайкальский край развитие сетей

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