Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально

MForum.ru
09.10.2024,
Mediatek анонсировала Dimensity 9400, новый флагманский чипсет с мощным ЦП и лучшим, чем когда-либо, графическим блоком. Естественно поддерживаются функции искусственного интеллекта, а также все новейшие технологии, включая новый ISP, NPU и улучшенную энергоэффективность.
SoC создан TSMC по 3-нм техпроцессу (N3E), что еще больше повышает производительность и эффективность. Архитектура ЦП — 1+3+4. Сверхпроизводительное ядро — Cortex-X925, работающее на частоте 3,63 ГГц, далее идут 3 ядра Cortex-X4 с максимальной частотой 3,3 ГГц, а для работы с максимальной энергоэффективностью служат четыре ядра Cortex-A720 работающих на частоте 2,4 ГГц.
По данным MediaTek, новый Dimensity 9400 обеспечивает 15% прироста PC (количество инструкций за цикл), что вместе с повышением тактовой частоты дает вам 35% прироста производительности одного ядра и 28% улучшения для нескольких ядер.
Графический процессор — Immortalis-G925, который был анонсирован ранее в этом году. Он работает на частоте 1612 МГц, обещая 41% прирост производительности, 40% более высокую производительность трассировки лучей и 44% экономию энергии.
AI обрабатывается NPU 890, который должен потреблять на 35% меньше энергии, чем его предшественник. С точки зрения функций AI чип позволяет корректировать изображения для четких и ясных фотографий, 100-кратный зум с «замечательной детализацией» и более высокую энергоэффективность при захвате видео 4K @ 60 кадров в секунду.
Предполагается, что Imagiq 1090 ISP обеспечит захват HDR-видео во всем диапазоне масштабирования, что означает переключение уровней масштабирования и объективов без изменения качества видео.
Dimensity 9400 — первый чипсет на рынке, поддерживающий новейшую оперативную память LPDDR5X 10,7 Гбит/с. Он также имеет 100%-ное увеличение кэша L2 и 50%-ное увеличение кэша L3.
Mediatek уже поставляет чипы Dimensity 9400 OEM-производителям. Одними из первых устройств на его основе станут Oppo Find X8 и смартфон серии vivo X200.
© Антон Печеровый,
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