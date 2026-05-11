5G SA: Perfectum и Nokia продолжают развитие сети 5G SA запуском услуг мобильного доступа к сети Интернет

15.06.2026, MForum.ru

Компании объявили о начале сотрудничества в поставке, монтаже и запуске сети 5G SA в Ташкенте и Ташкентской области в феврале 2024 года. Nokia выступила основным вендоров, поставляя не только оборудование сети 5G RAN, но и транспортную сеть, облачное ядро (Cloud-Native Core на базе Red Hat OpenShift), системы автоматизации и оркестрации. Поставщиком биллинга выступила финская Qvantel. Вендор поставляет услуги техподдержки и обучения персонала.

Первоначально Perfectum (Rubicon Wireless Communication) предоставляла услуги 5G SA в режиме FWA – фиксированного беспроводного доступа. Кроме Ташкента были подключены Янгиюль, Чирчик и Ангрен. Число пользователей в режиме FWA измеряется тысячами. А теперь оператор заявляет о запуске сети 5G SA в коммерческую эксплуатацию уже в мобильном режиме. Пока что без поддержки VoNR, но и ее обещают прикрутить к сети в «ближайшее время». Не каждый аппарат с 5G способен работать в сети 5G SA, даже несмотря на использование «золотого диапазона» частот – в некоторых телефонах требуется обновление прошивки.

Регуляторы Узбекистана обеспечили компанию необходимыми для развития 5G SA частотами – 100 МГц в диапазоне 3.8 ГГц (n77), разумно дополненные 15 МГц (FDD) в диапазоне 850 МГц (n5). Прекрасный ресурс, обещающий возможность предоставления пользователям высоких (до 1 Гбит/с) пиковых скоростей скачивания данных.

Оператор планирует расширение покрытия – в Ферганскую долину, а затем и далее по стране. Цель – создать национальное покрытие мобильной сети 5G SA уже к 2027 году. Реализация этих планов выглядит вполне реальной.

Теперь в Узбекистане у абонентов есть выбор – конкуренты Perfectum предоставляют услуги 5G NSA, а кому важны скорость и низкие задержки, сможет подключиться к 5G SA. Хороший задел для цифровой трансформации Узбекистана.

А для российского рынка – еще один сигнальчик, сейчас необходимо смотреть в сторону 5G SA больше, чем в сторону 5G NSA. Но для этого требуется высвободить частоты 3.4-3.8 ГГц и отдать их операторам, а также обеспечить операторам большую свободу выбора оборудования.

((по материалам сайта Spot.uz, скриншот карты покрытия сети 5G SA – с сайта оператора))

--

теги: пятое поколение 5G SA 5G Standalone запуски сетей Узбекистан Perfectum

--