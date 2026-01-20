Мобильная связь: 3 Sweden запускает SA 5G на решении Ericsson

20.01.2026, MForum.ru

Шведский оператор Three Sweden (входит в группу 3) объявил о коммерческом запуске сети 5G Standalone (SA). Это первый подобный запуск в Швеции, и реализован он полностью на решениях Ericsson.

Запуск сети в рамках концептуального проекта был запланирован на 2025 год, коммерческий запуск состоялся в конце 2025 года, а объявили о нем 19 января 2026 года. Ericsson предоставила облачное ядро 5G и RAN.

В 3 отметили, что внедрение SA «устраняет необходимость в 4G для управления сетью», раскрывая «весь потенциал» новейшей технологии.

Ericsson подчеркнула, что 3 теперь может использовать сегментирование сети для персонализации подключений.

До сих пор основные новости по 5G SA приходили к нам из США и Китая. Но вот и Европа постепенно начинает двигаться. В Германии продвинулись дальше всех, но вот теперь и Швеция получила 5G SA.

Еще интереснее будет узнать, что кто-то из операторов 5G SA начал отключать сети LTE. Но до этого, наверное, пройдет еще несколько лет.

