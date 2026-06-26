Микроэлектроника: Полупроводниковая промышленность сталкивается с дефицитом поставок CO₂ - еще один фактор повышения цен

MForum.ru

Микроэлектроника: Полупроводниковая промышленность сталкивается с дефицитом поставок CO₂ - еще один фактор повышения цен

30.06.2026, MForum.ru

В основе проблем – ситуация вокруг Ормузского пролива. Из-за снижения поставок нефти снизилась загрузка нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В итоге уменьшилось поступление сырьевого CO₂, который образуется в качестве сопутствующего продукта при основных процессах. В итоге цены на сжиженный CO₂ выросли примерно на 20% с начала 2026 года.

Стоит отметить, что обычно производители полупроводников (как и их поставщики) поддерживают запасы примерно на 2 недели каждый. В сумме – примерно на месяц. К июню уровень запасов этого соединения в цепочке поставки опустился ниже этого порога.

С проблемами столкнулись, в частности, Samsung Electronics с ее потреблением в 1800-2000 метрических тонн в месяц и SK Hynix (600-700 м.тонн). Пока что предприятия справляются с логистикой, они активизировали закупки. Но чем дальше, тем сложнее найти дополнительные объемы. Если дефицит затянется, то мы можем получить очередной виток подорожания микросхем памяти.

Зачем применяют высокочистый CO₂? Для очистки пластин, прежде всего, для удаления с пластин остатков фоторезиста, одновременно проникая в мельчайшие структуры полупроводников, удаляя загрязнения. Для этого вещество переходит в так называемое сверхкритическое состояние, когда оно начинает демонстрировать одновременно свойства жидкости и газа.

Геополитика в ее текущем варианте постоянно бьет по цепочкам поставок. Микроэлектроника уже сталкивалась с логистическими проблемами с гелием, безводным фтороводородом и рядом других высокочистых газов. Пока что нет признаков того, что все эти проблемы вмиг «рассосутся», а значит – производителям придется наращивать запасы всего, что будет бить по себестоимости, заставляя поднимать цены. ||

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теги: микроэлектроника материалы газы CO₂ оксид углерода углекислый газ вещества высокочистые газы проблемы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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