Микроэлектроника: Чиплетная технология - мнения

14.07.2026, MForum.ru

Если вас интересует эта тема, то можно посмотреть публикацию "Горячий конструктор для холодного расчета", автор - Андрей Кондратьев, Телеспутник.

Статья посвящена чиплетному подходу в микроэлектронике - модульной архитектуре, при которой система собирается из нескольких специализированных кристаллов (чиплетов), изготовленных по разным техпроцессам и объединённых в одном корпусе. Это мировой тренд, позволяющий обходить физические ограничения закона Мура, снижать стоимость разработки и повышать выход годных изделий. Для Китая и России такой подход рассматривается еще и как способ преодоления санкционных ограничений, позволяющий создавать высокопроизводительные системы даже на «зрелых» техпроцессах (например, 28 нм).

В России уже сделаны первые шаги: Фонд перспективных исследований зарегистрировал топологию интерфейсного чиплета с высокоскоростным интерконнектом, НИИМА «Прогресс» ведёт НИР по чиплетам в сотрудничестве с Зеленоградским нанотехнологическим центром. Однако эксперты отмечают серьёзные препятствия: отсутствие универсальных стандартов соединений (UCIe), низкую кооперацию между производителями, технические проблемы (теплоотвод, питание, интеграция) и необходимость создания экосистемы на десятилетия. При этом чиплеты признаются перспективными для дорогих нишевых решений (АФАР-антенны, системы спецназначения), но не для массовой недорогой продукции.

Конечно, в рамках одного текста невозможно было даже краешком зацепить многие важные аспекты. Например, можно говорить о сложностях производства подложек для гетерогенной интеграции, а также о межсоединениях TSV, материалы для упаковки (полимеры и припои) и оборудование для сборки тоже зачастую в санкционных списках. Есть ли на эти решения массовый заказчик, кроме "специальных". Тот же UCIe можно ли использовать, да и в целом консорциум UCIe постоянно развивает стандарт, если не быть частью этой работы, то есть риск, что отставание будет и в чиплетах. Проектирование чиплетов потребует других САПР, впрочем, здесь мы и так начинаем чуть ли не с чистого листа.

Несмотря на перечисленное, я все равно придерживаюсь идеи перспективности чиплетных технологий для России, если мы еще продолжаем смотреть в сторону технологической независимости. Впрочем, если все еще вернется к ситуации закупок, то научные разработки в этой области вряд ли пропадут, возможно, найдутся те, кому их можно будет лицензировать. ||

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теги: чиплеты чиплетные технологии мнения

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