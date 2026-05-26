Анонсы: Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS

15.07.2026, MForum.ru

Компания Huawei представила на глобальном рынке планшет MatePad Air 2026 года, который приходит на смену прошлогодней модели. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужен лёгкий и производительный планшет для работы и творчества.

Устройство оснащено 12-дюймовым OLED-экраном с технологией PaperMatte — матовым покрытием, которое снижает блики и создаёт эффект бумаги. Разрешение дисплея — 2800×1840 пикселей, частота обновления — 144 Гц, пиковая яркость — 1200 нит. Панель поддерживает 1.07 миллиарда цветов, охват P3 и контрастность 2 000 000:1.

Аппаратной основой служит процессор Kirin T93C (первое появление этого чипа в серии MatePad Air). Планшет работает на HarmonyOS 4.3 и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Система охлаждения включает испарительную камеру и графитовый слой для стабильной работы при высоких нагрузках.

Основная камера — 50 МП (f/1.8, автофокус) с записью видео до 1080p. Фронтальная — 12 МП (f/2.4), также с поддержкой 1080p. Ёмкость аккумулятора составляет 10 100 мАч, поддерживается быстрая зарядка 66 Вт. Планшет оснащён шестью динамиками Huawei Sound, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и портом USB-C 3.1.

Цены в Европе: модель с 8/256 ГБ и клавиатурой — 849 евро; PaperMatte-версия с 8/256 ГБ — 899 евро (в комплекте клавиатура или стилус M-Pencil Pro); топ-версия с 12 ГБ — 999 евро с клавиатурой. Доступны цвета: светло-голубой, розовый и белый. Предзаказ уже открыт, поставки начнутся с 1 августа.