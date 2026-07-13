5G: В Европе будут выпускать модули 5G – геополитика диктует необходимость технологического суверенитета

23.07.2026, MForum.ru

Тенденция к укреплению технологического суверенитета стала общемировым явлением: ЕС, США, Китай и ряд других стран (Индия, Вьетнам) реализуют масштабные программы по снижению зависимости в критических технологиях производства микроэлектроники и электроники. Примером реализации европейской стратегии служит, например, новость о запуске Kontron новой линии в Дюссельдорфе по выпуску устройств доступа к сети (NAD) и 5G‑модулей форм‑фактора M.2.

Такие меры направлены на обеспечение устойчивости цепочек поставок для промышленной и телекоммуникационной инфраструктуры. Можно вспомнить также, например, о стратегической активности Вьетнама и Индии по созданию собственного микроэлектронного производства.

В этих условиях усилия России по развитию собственного производства электроники и микроэлектроники соответствуют глобальным трендам, а не являются исключительно изоляционистскими. Однако специфика российского рынка - его относительно небольшой внутренний объём - ограничивает возможности по достижению эффекта масштаба.

Для обеспечения экономической устойчивости производственных проектов необходима гарантированно высокая загрузка мощностей, что делает целесообразным приоритетное размещение заказов на внутреннем рынке для стратегически значимых категорий продукции.

При этом политика импортозамещения должна быть дифференцированной: для ряда позиций (где технологический разрыв значителен либо рынок слишком мал для рентабельного выпуска) рационально сохранять импорт и использовать кооперацию. Это касается, прежде всего, массовых изделий с присущих им низкой маржинальностью и высоким уровнем конкуренции. Приоритет локализации производства и гарантированной загрузке производственных линий должен отдаваться в ситуациях производства критически важных для страны товаров.

Для расширения экономических возможностей российских производителей целесообразно развивать экспортные направления через механизмы поддержки экспорта, гармонизацию стандартов и партнёрские проекты локализации в дружественных странах. Практически все «новые» производители базовых станций сотовой связи, например, Huawei, ZTE, Samsung и LG активно работали на внешних рынках, чтобы компенсировать относительно небольшие внутренние объемы спроса.

Но для того, чтобы можно было двигаться по оптимальной траектории, необходимо корректировать международную политику с тем, чтобы увеличить адресуемый рынок (конечно, речь о платежеспособных рынках) хотя бы на несколько сотен миллионов человек в разных странах (в частности, работать над снятием санкций), а также нарастить уровень господдержки российского бизнеса до уровня, сравнимого с тем, что инвестируют правительства других стран, а это десятки и более миллиардов долларов. ||

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