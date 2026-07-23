Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 8 дебютировал с новым процессором и улучшенным AI на внешнем экране

MForum.ru
23.07.2026,
Компания Samsung официально представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне новый складной смартфон Galaxy Z Flip8. Новинка получила обновлённый чипсет и улучшенное программное обеспечение OneUI 9, но сохранила дизайн и большинство характеристик предшественника.
Внешне Galaxy Z Flip8 практически не изменился по сравнению с прошлогодней моделью. Главное нововведение скрыто внутри — в зависимости от региона смартфон будет работать либо на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (для рынка США), либо на новом Exynos 2600 (для Европы и Южной Кореи). По данным Samsung, по сравнению с Z Flip7 новый процессор обеспечивает до 41% более высокую производительность AI и до 11% улучшенную графику.
Дисплеи остались без изменений: 6.9-дюймовый внутренний Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц и разрешением Full-HD+. Внешний экран FlexWindow имеет диагональ 4.1 дюйма, также выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора не изменилась — 4300 мАч, поддерживается зарядка мощностью 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводная.
В плане камер изменений тоже нет: основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией, дополненная 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем, и 10-мегапиксельная фронтальная камера на внутреннем дисплее.
Смартфон работает на Android 17 с One UI 9. При этом в программном обеспечении появились улучшения – новинка предлагает новые AI-функции Galaxy AI, в частности Now Brief на внешнем экране, который отображает персонализированные сводки погоды, календаря и уведомлений.
Galaxy Z Flip8 доступен в версиях 12/256 ГБ и 12/512 ГБ в цветах Cream, Graphite, Pink, а также эксклюзивном оттенке Mint для онлайн-магазина Samsung . Цена в России стартует от 104 990 рублей . В Китае стоимость начинается от 8999 юаней . Предзаказ уже открыт, а официальные продажи начнутся 7 августа.
© Антон Печеровый,
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