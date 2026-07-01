Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra - новый широкий формат и флагманская камера

23.07.2026, MForum.ru

Компания Samsung официально представила два новых складных смартфона — Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Новинки, анонсированные на мероприятии Galaxy Unpacked, знаменуют собой смену стратегии: теперь в линейке появляются модели с разными акцентами, и каждая из них предлагает свой подход к складному форм-фактору.

Главное отличие Galaxy Z Fold8 — новый форм-фактор. В сложенном состоянии Z Fold8 напоминает мини-телефон с 5.5-дюймовым экраном и соотношением сторон 10:16. Это делает его шире, но короче, чем обычные смартфоны, что позволяет легко доставать до верхней части экрана.

В раскрытом виде доступна 7.6-дюймовая панель с пропорциями 4:3, которая отлично подходит для чтения документов, просмотра книг или веб-сайтов. Оба экрана выполнены по технологии LTPO OLED с частотой 1–120 Гц, а внутренний дисплей дополнительно получил антибликовое покрытие и пиковую яркость до 3000 нит.

Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт.

Камеры в Z Fold8 приближены к модели Z Flip: основная на 50 МП с OIS и 2-кратным зумом, 50-мегапиксельный ультраширик и две 10-мегапиксельные фронтальные камеры с разными углами обзора.

Galaxy Z Fold8 Ultra призван стать флагманом складного сегмента, сделав акцент на камерах. Главный модуль на 200 МП получил улучшенный HDR, поддержку 8K-видео с кодеком APV и возможность работы с Cine LUT. Ультраширокоугольная камера также обновлена до 50 МП и поддерживает макросъёмку. Телевик остался на уровне предшественника — 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

В остальном Ultra повторяет характеристики Z Fold8: тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 или 16 ГБ ОЗУ, но с улучшенной системой охлаждения.

Ёмкость аккумулятора выросла до 5000 мАч — это первый смартфон Samsung с кремний-углеродной батареей. Поддерживается зарядка 45 Вт, а беспроводная — до 20 Вт.

В Galaxy Z Fold8 Ultra используется технология Flex Titanium, которая усиливает дисплей и повышает устойчивость к образованию складки. Шарнир стал более плавным и лёгким. Цвета: Graphite, Cream, Violet Shadow и эксклюзивный Green Shadow на сайте Samsung.com.

Обе новинки работают на Android 17 с One UI 9, поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также получили степень защиты IP48. Предзаказ стартует сегодня: цены на Z Fold8 начинаются от 1899 долларов, а на Ultra — от 2099 долларов.