Анонсы: Новости летающих беспилотников. Выпуск 73

24.01.2017, MForum.ru

В 21 веке на смену охранной собаке приходит “дрон-в-коробке” - разработанная стартапом Airmada платформа, сочетающая в себе аэродром, многофункциональный автономный БЛА и зарядную станцию (для двух сменных наборов батарей).

Теперь патрульным, а, вероятно, и иным беспилотникам не потребуется человек-оператор! Аппараты смогут самостоятельно взлетать, выполнять необходимые операции, садиться и подзаряжаться. Система способна функционировать 24 часа 7 дней в неделю.

Стоит отметить, что это не первая автоматическая система для запуска и обслуживания беспилотников. На рынке есть спрос на такие системы и несомненно производители постараются его удовлетворить.

http://robotrends.ru/pub/1704/_dron-v-korobke_---polnostyu-avtonomnaya-sistema-na-osnove-bla - подробнее

20 января в Фонде перспективных исследований прошел круглый стол по открытому конкурсу на создание лучшего демонстратора летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки «Свободный взлет». Мероприятие было организовано для того, чтобы предоставить потенциальным участникам конкурса наиболее полную информацию и ответить на их вопросы.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Свободный взлет»: он завершится 3 марта 2017 года, после чего состоится закрытое рассмотрение и отбор победителей первого этапа. С 3 по 27 апреля пройдет второй этап конкурса, в ходе которого конкурсная комиссия очно заслушает каждого участника и выберет лучшие проекты. Официальные итоги конкурса будут подведены в начале мая.

http://fpi.gov.ru/press/news/2017012302

Самый известный из этого семейства - это Sharp Sword (Острый меч), он же Lijian или Li-jian. Дрон оснащен двумя отделениями для бомбовой нагрузки и может нести до 2 тонн боеприпасов. Аппарат представляет собой первый “скрытный” военный БЛА, не произведенный в странах НАТО. Первый полет Sharp Sword состоялся в ноябре 2013 года. Длина аппарата - 10 метров, размах крыльев - около 14 метров. Мировые аналоги - американский X-47B, британский Taranis, французский Neuron. По неподтвержденным данным в настоящее время испытания проходит еще более “незаметная” версия Sharp Sword с улучшенным двигателем. В ВВС Поднебесной аппарат поступит, как ожидается, в 2019-2020 годах. В перспективе, Sharp Sword может стать “ведомым” беспилотником для пилотируемых самолетов Поднебесной.

http://robotrends.ru/pub/1704/kitayskiy-udarnyy-_stels_-bla-mozhet-nesti-do-2-tonn-bombovoy-nagruzki - подробнее

Летающий грузовой дрон (Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle) предназначен для доставки провизии, топлива и амуниции в армии. Проект начинался на Kikckstarter, но позднее объединился с оборонной компанией Survice Engineering Co. Дальность действия - до 30 минут полета в настоящее время, с планами наращивания дальности до 200 км с полезной нагрузкой до 363 кг. В идеале конструкция должна быть модульной для повышения ремонтопригодности и упрощения обслуживания. "На электричестве" такое сделать вряд ли получится, скорее всего конструкцию придется делать гибридной. http://robotrends.ru/pub/1703/armiya-ssha-prodemonstrirovala-prototip-_hoverbayka_ - подробнее

Так и не стартовал и уже никогда не стартует проект симпатичной "летающей камеры" Lily Camera. Но желающие собрать деньги под очередной аналогичный проект - не переводятся. И, скорее всего, такая камера будет создана, не одними разработчиками, так другими, не сейчас, так через 1-2 года. http://robotrends.ru/pub/1703/lily---vsyo.-no-zhelayushie-sobrat-dengi-na-novuyu-letayushuyu-kameru-vsegda-est - подробнее

Использование аддитивных технологий, т.е. 3D-печати не для моделирования, а для мелкосерийного производства - не новость, но набирающий силу тренд. Например, в ВМС Объединенного королевства, сейчас также испытывают распечатанный на 3D-принтере беспилотник.

Приведет ли это к удешевлению военных действий? Возможно. Будут ли распечатанные на принтере БЛА дешевле и лучше, чем произведенные серийно. Далеко не факт. Зато, возможно, так их можно будет получить быстрее, чем по системе централизованных военных поставок. http://robotrends.ru/pub/1703/voennye-ssha-poluchat-kastomizirovannye-drony-raspechatannye-na-printere - подробнее

Такие аппараты в будущем дополнят и частично заменят городской наземный транспорт. Вызвать аэротакси, как и обычное, можно будет через мобильное приложение. Пока что дизайн нового устройства остается в тайне, но вроде бы речь идет идет о квадрокоптерной схеме, возможно, это будет конвертоплан. Кстати, в США идут также испытания аэротакси - мультикоптера Ehang 184, разработанного в Китае. Подробнее - http://robotrends.ru/pub/1703/airbus-predstavit-prototip-gorodskogo-vozdushnogo-taksi-do-konca-goda

Устройство монтируется на грузовике и содержит 15 контейнеров, в каждом из которых размещается одна мощная или несколько менее мощных противоракет. Подробнее о новинке: http://robotrends.ru/pub/1703/v-ssha-ispytali-raketnyy-protivodronnyy-kompleks

Он более всего приглянется людям, не желающим непосредственно управлять дронами. Аппарат отличается рядом разнообразных режимов съемки и следования за владельцем. Подробнее о новинке: http://robotrends.ru/pub/1703/personalnyy-bespilotnik-mydrone-posleduet-za-vami-kuda-ugodno

Аппараты отстреливаются с истребителей на скоростях до 0.6 М и образуют гигантский рой, способный действовать организованно в рамках выполнения поставленных перед ним задач. Планируется, что в перспективе масштабы роя достигнут тысячи БЛА, однако пока в Калифорнии были проведены испытания, в которых три самолета Super Hornet выпустили 103 беспилотника Perdix. Подробнее об этом: http://robotrends.ru/pub/1703/v-ssha-ispytyvayut-krupnyy-roy-voennyh-bla

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