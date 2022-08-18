Связь и ЧС: T-200 - тайваньский дрон-ретранслятор 5G

18.08.2022, MForum.ru

По словам разработчиков, одного заряда батарей беспилотника хватает на 50-60 минут полета - дрон предназначен для восстановления и поддержки телекоммуникаций в случае военных действий или природных катастроф.

Дрон автоматически уклоняется от столкновений с препятствиями и летает вне прямой видимости оператора, раздавая сеть 5G и обеспечивая возможность трансляции видео с разрешением 4K.

Аппарат получил премию Министерства экономики и Совета по развитию внешней торговли Тайваня Taiwan Excellence Award.

По материалам: focustaiwan.tw ; изображение: taiwanexcellence.org

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теги: телеком связь и ЧС дроны беспилотники БЛА БПЛА раздачи ретрансляторы