Связь и ЧС: T-200 - тайваньский дрон-ретранслятор 5G

MForum.ru
18.08.2022,
По словам разработчиков, одного заряда батарей беспилотника хватает на 50-60 минут полета - дрон предназначен для восстановления и поддержки телекоммуникаций в случае военных действий или природных катастроф.
Дрон автоматически уклоняется от столкновений с препятствиями и летает вне прямой видимости оператора, раздавая сеть 5G и обеспечивая возможность трансляции видео с разрешением 4K.
Аппарат получил премию Министерства экономики и Совета по развитию внешней торговли Тайваня Taiwan Excellence Award.
По материалам: focustaiwan.tw ; изображение: taiwanexcellence.org
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теги: телеком связь и ЧС дроны беспилотники БЛА БПЛА раздачи ретрансляторы
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