IT: Билайн предлагает спасать пчел. И, действительно, пора!

14.05.2020, MForum.ru

Билайн представил IT-платформу Спаси пчел для оказания бесплатных услуг фермерам и пчеловодам. Для того, чтобы оценить значимость этого проекта, предлагаю небольшой экскурс в сельское хозяйство.

Факты, известные даже младшему школьнику: пчелы это насекомые, которые опыляют растения и дают мед.

Вы также наверняка слышали, что в последние годы пчел на планете становится меньше. С каждым годом их популяция сокращается. О причинах этого неприятного явления я еще упомяну, но пока что сосредоточимся на фактах.

Нетрудно сделать прогноз, что если так пойдет и дальше, то есть, если пчелы продолжат массово погибать, и человек быстро не найдет решения этой проблемы, то рано или поздно мы лишимся меда. Возможно, такое развитие событий вас особо не напрягает, мед любят не все, но вот вам факт, - порядка 70% всех сельскохозяйственных культур в мире, которые составляют основу продуктовой безопасности населения планеты, опыляются насекомыми. Основным из которых, по-крайней мере, на территории России, является медоносная пчела. Без опыления не завяжутся, например, яблоки, груши, персики и огурцы.

Кстати, и это не менее важно, опыление требуется и дикоросам - множеству растений, не являющихся культурными, также требуется опыление. Не станет пчел, мир заметно изменится, и вам вряд ли это понравится. Нет, даже от полного исчезновения медоносных пчел человечество не погибнет, но структура питания, наша обеспеченность пищей - изменятся значительно.

И еще одна "мелочь". В России сейчас порядка 300 тысяч пчеловодов. Большинство из них живет в сельской местности. Не станет пчел, не станет у них работы и источника к существованию. Трудоустройство этих людей может оказаться непростой для решения социальной задачей.

А пчелы, напомню, погибают все более массово. В частности, в России потери пчелосемей в 2019 году оценивают в 80 тысяч (данные Федерального научного центра пчеловодства). В ряде регионов доля погибших пчел в семьях доходила до 40% и даже до 60%!

Почему гибнут пчелы?

Причины гибели пчел разнообразны. Если говорить конкретно о нашей стране, то здесь одна из основных причин - это длинные зимы, фактор традиционный, с которым пчеловоды давно сжились и умеют работать. Из новых факторов стоит отметить метизацию - скрещивание местных пород пчел с "приезжими", что зачастую приводит к негативным последствиям для генетики семейств. А пчел нынче "кочевые пасечники" могут привозить в период цветения тех или иных дикоросов массово, трейлерами. Не будем рассматривать такие причины, как болезни пчел и паразиты, которые приводят к их гибели - это также факторы, с которыми пчеловоды худо-бедно, но привыкли бороться.

Гибельные последствия несет в себе массовый переход российского сельского хозяйства с выращивания традиционной гречки и мягкой пшеницы на рапс. Сегодня эта культура обещает высокую прибавочную стоимость, ее кажется выгодно выращивать ради последующей продажи за рубеж. Но рапс весьма требовательна к обработке пестицидами, причем такая обработка приходится как раз на период лета пчел. Итог массового перехода российских регионов на рапс - ускорение массовой гибели пчел.

Да и в целом, химическая нагрузка на растения в последние годы постоянно нарастает, земледельцы все активнее используют ядохимикаты в работе с сельскохозяйственными культурами. В том числе, пестициды с высоким содержанием неоникатиноидов, которые не только убивают пчел, но и попадают в мед.

Поскольку мы с вами интересуемся телекомом, то уместен будет и каверзный вопрос - не является ли все более широкое распространение сотовой связи и мобильного интернета одной из причин массовой гибели пчел? Однозначно на него я не отвечу, сотовая связь активно применяется не так долго, чтобы с уверенностью говорить о долгосрочных последствиях. Но на сегодняшний день нет никаких исследований, данные которых говорили бы о каком-то существенном вреде воздействия сотовой связи на пчел или других насекомых. По крайней мере, если не приделать улей непосредственно к антенне действующего сайта сотовой связи.

Про метизацию пчел я особо сейчас рассуждать не буду, бороться с ней необходимо, но к созданной в Билайн платформе этот негативный фактор отношения не имеет. Поговорим о том, что было сделано для того, чтобы попробовать спасти пчел хотя бы от вредного воздействия пестицидов.

Как работает платформа Спаси пчел

В Билайн была создана IT-платформа Спаси пчел, адресованная фермерам и пчеловодам. По задумке, пчеловод регистрируется в системе и вносит в нее данные о местоположении своих пасек. Фермеры также регистрируются в системе и заводят данные о дате, когда будет производиться обработка того или иного их поля пестицидами.

Система "мэтчит" наборы данных и всем пчеловодам, пасеки которых находятся в зоне доступности для пчел данного поля, и высылает SMS или электронное письмо с сообщением о предстоящей операции. Что позволяет хозяину пасеки своевременно принять меры: переместить пасеку на несколько дней, или не допустить работу пчел в день обработки поля - соответствующая технология у пчеловодов есть.

Идея, как видим, простая, но для того, чтобы она сработала, очень важно, чтобы не помешал человеческий фактор.

Прежде всего, о системе должно узнать как можно больше заинтересованных людей. Она запущена и работает. Если у вас есть знакомый пчеловод или фермер, расскажите ему о проекте Спаси пчел https://spasipchel.ru/ . Билайн, в свою очередь, и за свой счет, обещает запустить федеральную таргетированную рекламную кампанию.

Далее, возьмем, например, фермеров. Среди них безусловно есть сознательные люди, которые осознают важность пчел и процессов опыления. Они, когда информация о платформе до них дойдет, станут ей пользоваться, не забывая заранее делиться информациях о тех днях, когда проводится химическая обработка культур. Но сознательны далеко не все люди, поэтому, по-хорошему, желательно чтобы свое слово сказал и регулятор, Минсельхоз, например. Чтобы в систему были заранее введены данные о всех полях, например. Можно предусмотреть обязательства для фермеров вносить данные в систему. И ответственность за непредупреждение об обработке, за отсутствие данных о точной дате химобработки стоит ввести. Это пожелание к чиновникам.

С пчеловодами все тоже не совсем гладко. Система создана, прежде всего, в их интересах. Но не все пчеловоды одинаково открыты миру. Кто-то, возможно, вовсе бы не хотел, чтобы введенные ими данные о дислокации пасек стали известны, например, фискалам - налоговикам. Здесь опять же стоит что-то сделать, в идеале, - освободить пчеловодов от выплат, связанных с числом пчелиных семей, раз уж ситуация критическая.

А пока что Билайн обещает не раскрывать данные о расположении полей и пасек. Фермеры видят в интерфейсе базы данных только свои поля, пчеловод - только введенные им данные о местоположении его пасек. И получает SMS-ки в случае, если система установила, что в зоне действия пасеки есть поле, где запланировано проведение обработки пестицидами. При проведении внеплановых работ есть функция экстренного оповещения.

Пользоваться системой могут абоненты любого оператора. Пользоваться можно со смартфона, планшета или стационарного компьютера.

Можно констатировать - Билайн делает хорошее и общеполезное дело, причем за свой счет (пользование системой бесплатно), разработку финансирует компания. В Билайн обещают поддержку платформы в течение 3 ближайших лет, дорабатывать ее с учетом обратной связи с пользователями. За свой счет будет продвигать информацию об этой системе. То, что называется "социальная ответственность бизнеса".

Поддержат ли эту разработку те, кому она адресована, фермеры и пчеловоды? Начнут ей массово пользоваться? Сочтут ли достойной государственной поддержки чиновники Минсельхоза? Посмотрим.

А как думаете вы? поможет ли эта инициатива сохранить популяцию пчел?

Альтернативы?

В мире сейчас рассматривается запрет применения хотя бы наиболее опасных для опылителей пестицидов. В Европе уже и посадки рапса сокращают (благо находятся желающие в странах типа России), и добились запрета на применение 5 из 7 самых опасных пестицидов: имидахлоприда (Bayer); тиаметоксана (Synergenta); клотианидина (Bayer); фипронила (BASF); хлорпирифоса. На очереди - циперметрин и дельтаметрин.

Другая альтернатива, это автоматизация опыления растений. На миг может показаться, что это неплохой вариант - представим себе рои мини-беспилотники, которые заменили собой пчел (подробнее о таких разработках можно почитать здесь). Вот только у человечества вряд ли осталось достаточно времени, чтобы создать такие устройства, да еще в надлежащих количествах, ведь речь идет даже не о миллиардах робопчел. Если людям не удастся снизить темпы гибели пчел, то уже к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей. На разработки робопчел нужно не менее 10-20 лет, затем нужно будет наладить их массовый выпуск и утилизацию, иначе страшно себе даже представить последствия загрязнения природы еще и робопчелами по тем или иным причинам не попавшими на завод по переработке. Не факт, что у нас есть столько времени. Да и в целом путь с сохранением привычных нам пчел кажется куда более предпочтительным, нежели создание их кибернетической замены.

Так что лучше успеть исправить ситуацию с настоящими пчелами сейчас, как пробуют сделать в Билайн. Возможно, мы еще успеем это сделать.

----

Пресс-релиз Билайн

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: Билайн Вымелком IT социальная ответственность пчелы