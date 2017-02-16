Это интересно: ZTE на MWC представит Gigabit Phone

MForum.ru
16.02.2017,
Скорости беспроводной передачи данных продолжают расти, а 1 Гбит/с уже не выглядит фантастикой. В частности компания ZTE подтвердила, что работает над смартфоном, поддерживающим столь высокую скорость передачи данных.
Демонстрация устройства под названием ZTE Gigabit Phone ожидается уже на MWC 2017. По заверению производителя он будет поддерживать виртуальную реальность с углом обзора 360 градусов, 4К-видео и «мгновенное» облачное хранилище. Остальные подробности пока неизвестны. В частности не сообщается, будет ли этот смартфон использовать чипсет Snapdragon 835 оснащенный скоростным LTE-модемом X16. Но можно предположить, что аппарат будет нацелен на рынке США, Австралии и других стран, где развиты высокоскоростные мобильные сети.
© Антон Печеровый,
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