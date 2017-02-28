MWC 2017: Крупнейшие операторы мира запустят коммерческую поддержку гигабитных скоростей в 2017 году. С Ericsson

28.02.2017, MForum.ru

Один из крупнейших операторов США, компания T-Mobile объявила о планах запуска поддержки гигабитных скоростей в сети LTE-A в США в 2017 году. Для этого будут использованы такие технологии, как 4x4 MIMO, 256 QAM (и 64 QAM), агрегация частот и LTE-U. Поставщиком решений выступит Ericsson.

Компании объявили об этом на MWC2017. Процесс займет 18 месяцев. Будут, в частности, задействованы решения Ericsson AIR. Кроме того, Ericsson поможет T-Mobile с настройками и оптимизацией в диапазоне 700 МГц.

LTE-U, напомню, это технология, позволяющая оператору сотовой связи задействовать свободные частоты в диапазоне Wi-Fi 5 ГГц.

В T-Mobile планируют расширить покрытие сети за счет активного использования малых сот, которые будут подключаться в том числе через спутники. Оператор намерен внедрить от 5 до 6 тысяч малых сот в дополнение к 1 тысяче уже развернутых. Такие соты будут развернуты, прежде всего, в городских районах.

В феврале также запущена поддержка гигабитных скоростей в сети LTE-A Telstra в ряде районов Сиднея, Брисбена и Мельбурна, до конца 2017 года гигабитные скорости станут доступны также части жителей Аделаиды и Перта. На остальной части сети LTE Telstra планирует обеспечить поддержку скоростей до 300 Мбит/c до конца 2019 года с использованием 256 QAM, 4x4 MIMO и агрегации частот.

Операторы таким образом готовятся к внедрению 5G. Ericsson, в частности, испытывает 5G New Radio совместно с NTT DoCoMo, Vodafone и Telstra Australia.

Нет сомнений, что кроме T-Mobile и Telstra, поддержку гигабитных скоростей в ближайшем будущем внедрят и другие операторы. В частности, на MWC поддержку скоростей 1 Гбит/c в сети LTE TDD показывает Sprint, также на базе решения Ericsson, с использованием полосы 60 МГц. AT&T, США и Orange демонстрируют Gigabit Class LTE с использованием 80 МГц, как комбинации лицензируемого и нелицензируемого спектра и технологии LAA (в прототипе абонентского устройства - чипсет Snapdragon 835 с модемом X16 LTE).

В AT&T обещают запуск поддержки гигабитных скоростей на части сети уже в 2017 году.

Не буду напоминать, что аппараты с поддержкой гигабитных скоростей уже готовы, благо Qualcomm оперативно подготовила чипсеты типа Snapdragon 835 и модемы, включая доступный X16 и анонсированный X20. На MWC2015 смартфон на базе Snapdragon 835 привезла, в частности, ZTE, но понятно, что в течение 2017 года будет уже несколько доступных флагманов разных брендов на 835-м.

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