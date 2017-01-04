Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально

MForum.ru
04.01.2017,
Как и ожидалось, в нулевой день проходящей в Лас-Вегасе Выставки потребительской электроники CES 2017 состоялся официальный анонс системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835. Новинка выпускается по 10 нм техпроцессу, а технологическим партнером Qualcomm стала компания Samsung.
В состав Qualcomm Snapdragon 835 вошло 8 ядер Kryo 280, разделенных на два кластера по 4 ядра. Ядра первого (энегоэффективного) кластера работают на частоте 1,9 ГГц, второго (производительного) – 2,45 ГГц. Графическая подсистема Snapdragon 835 включает в себя графический сопроцессор Adreno 540 поддерживающий OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan и DX12, а также вспомогательный чип Hexagon 682, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 180. Производитель подчеркивает полноценную поддержку 4К: доступно воспроизведение 4К-видео со скоростью до 60 кадров в секунду и запись с частотой до 30 кадров в секунду. Естественно, новый чип может и работать с дисплеями данного разрешения.
В части коммуникационных интерфейсов речь идет о поддержке LTE X16, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ad и 2x2 802.11ac Wave-2. Также отметим интегрированный в систему-на-чипе ЦАП Qualcomm Aqstic WCD9341 и средства защиты информации. Из прочего отметим использование оперативной памяти LPDDR4x, флэш-памяти UFS2.1 Gear3 2L и сдвоенных камер разрешением 16 Мп (одиночные камеры – 32 Мп). Относительно чипа предыдущего поколения прирост производительности составит 20%, энергоэффективности – 25%. Кроме того, на 35% уменьшилась площадь чипа. Выход первых устройств на Qualcomm Snapdragon 835 ожидается уже в начале текущего года.
© Антон Печеровый,
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