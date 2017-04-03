Тарифы: Tele2 представила обновленную линейку тарифов. И они вам понравятся

03.04.2017, MForum.ru

Андрей Патока представляет новую федеральную линейку тарифов Tele2: Мой разговор, Мой Tele2, Мой online, мой online+ .

Мой разговор - тариф для общения, но в него добавлен и пакет мобильного интернета. Совсем новый - это Мой Tele2 - оригинальный тариф не с месячной, а с суточной оплатой. В T2 ожидают, что этот тариф станет массовым. В Москве - это 7 руб. в сутки - это очень доступный тариф. И в него входит 5ГБ трафика в месяц.

Во всех тарифах трафик популярных соцсетей не учитывается в пакетах - очень приятная функция.

Функциональность переноса трафика - сохраняется, и это очень популярная услуга в Tele2.

Важное отличие от тарифов конкурентов - все внутрисетевые звонки абонентов, независимо от региона, не расходуют пакеты голосового трафика.

Пока что новая тарифная линейка запускается в Москве. Примерно за неделю тарифы распространятся и на другие регионы.

В "Мой онлайн+" включенный трафик - 30 ГБ. Это практически "безлимит" для абсолютного большинства абонентов (799 руб). В Мой онлайн - 12 ГБ (399 руб).

Новая линейка тарифов Tele2. Действует в Москве с сегодняшнего дня. В регионах будет запущен в течение ближайшей недели.

Учтены в том числе интересы тех, кто не хочет переходить на пакеты. Оранжевый остается под названием Классический.

Табличка с тарифами - здесь в Telegram или здесь - в ВК

Существенные плюсы - поддержка тетеринга без дополнительной оплаты и отсутствие ограничений на скачивание торрентов.

Мой разговор

199 руб/мес

200 минут на номера Москвы и МО - включенные в пакет

Звонки на Tele2 Москвы и МО - бесплатны, на Tele2 России - бесплатно (не расходуют пакет минут)

2 ГБ - пакет интернета

50 SMS на номера Москвы и МО

Льготный роуминг: входящие бесплатно, исходящие на номера России - 2 руб/мин, на SMS по России действуют базовые роуминговые тарифы

Звонки и SMS сверх пакета / при неоплате абонплаты при нахождении в Москве и МО: Звонки и SMS сверх пакета / при неоплате - 1,95 руб/мин и 1,95 руб/SMS

Интернет сверх пакета / при неоплате абонплаты: Действует опция "Еще"/ доступ приостанавливается

Опция "Еще" - Еще 500 МБ за 50 руб.

Перенос пакетов - да.

Мой онлайн

399 руб/мес

500 минут на все номера России

Звонки на Tele2 Москвы и МО - бесплатны, на Tele2 России - бесплатно (не расходуют пакет минут)

12 ГБ - пакет интернета + безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах (не во всех)

50 SMS на номера Москвы и МО

Роуминг в поездках: Пакеты действуют в поездках по России, входящие звонки бесплатно. При исчерпании пакета: на SMS и вызовы на все номера России действуют базовые роуминговые тарифы

Звонки и SMS сверх пакета / при неоплате абонплаты при нахождении в Москве и МО: Звонки и SMS сверх пакета / при неоплате - 1,95 руб/мин и 1,95 руб/SMS

Интернет сверх пакета / при неоплате абонплаты: Действует опция "Еще"/ доступ приостанавливается

Опция "Еще" - Еще 500 МБ за 50 руб.

Перенос пакетов - да.

Мой онлайн +

799 руб/мес

1500 минут на все номера России

Звонки на Tele2 Москвы и МО - бесплатны, на Tele2 России - бесплатно (не расходуют пакет минут)

30 ГБ - пакет интернета + безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах (не во всех)

50 SMS на номера Москвы и МО

Роуминг в поездках: Пакеты действуют в поездках по России, входящие звонки бесплатно. При исчерпании пакета: на SMS и вызовы на все номера России действуют базовые роуминговые тарифы

Звонки и SMS сверх пакета / при неоплате абонплаты при нахождении в Москве и МО: Звонки и SMS сверх пакета / при неоплате - 1,95 руб/мин и 1,95 руб/SMS

Интернет сверх пакета / при неоплате абонплаты: Действует опция "Еще"/ доступ приостанавливается

Опция "Еще" - Еще 500 МБ за 50 руб.

Перенос пакетов - да.

Мой Tele2