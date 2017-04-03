Тарифы: Tele2 представила обновленную линейку тарифов. И они вам понравятся

MForum.ru
03.04.2017,
Андрей Патока представляет новую федеральную линейку тарифов Tele2: Мой разговор, Мой Tele2, Мой online, мой online+ .
Мой разговор - тариф для общения, но в него добавлен и пакет мобильного интернета. Совсем новый - это Мой Tele2 - оригинальный тариф не с месячной, а с суточной оплатой. В T2 ожидают, что этот тариф станет массовым. В Москве - это 7 руб. в сутки - это очень доступный тариф. И в него входит 5ГБ трафика в месяц.
Во всех тарифах трафик популярных соцсетей не учитывается в пакетах - очень приятная функция.
Функциональность переноса трафика - сохраняется, и это очень популярная услуга в Tele2.
Важное отличие от тарифов конкурентов - все внутрисетевые звонки абонентов, независимо от региона, не расходуют пакеты голосового трафика.
Пока что новая тарифная линейка запускается в Москве. Примерно за неделю тарифы распространятся и на другие регионы.
В "Мой онлайн+" включенный трафик - 30 ГБ. Это практически "безлимит" для абсолютного большинства абонентов (799 руб). В Мой онлайн - 12 ГБ (399 руб).
Новая линейка тарифов Tele2. Действует в Москве с сегодняшнего дня. В регионах будет запущен в течение ближайшей недели.
Учтены в том числе интересы тех, кто не хочет переходить на пакеты. Оранжевый остается под названием Классический.
Табличка с тарифами - здесь в Telegram или здесь - в ВК
Существенные плюсы - поддержка тетеринга без дополнительной оплаты и отсутствие ограничений на скачивание торрентов.
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