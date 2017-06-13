LTE: Оператор Sri Lanka Telecom, Шри-Ланка провел полевые испытания LTE-A Pro - 855,9 Мбит/c

13.06.2017, MForum.ru

Оператор Sri Lanka Telecom, Шри-Ланка, располагающий сетями фиксированной и беспроводной связи, сообщил об успешных тестах технологии LTE-A, коммерческий запуск которой намечен на конец 2017 года.

В ходе испытаний были достигнуты пиковые скорости вплоть до 855,9 Мбит/с на пользовательском терминале.

Использовались частоты в диапазоне 2500 МГц.

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