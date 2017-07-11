Кадры: МТС назначила технического директора в Пермском крае

11.07.2017, MForum.ru

11 июля 2017 г. Пермь, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о назначении Марата Карымова на должность технического директора филиала МТС в Пермском крае.

Марат Карымов будет реализовывать стратегию технического развития МТС в Прикамье. В зону его ответственности войдет развитие сетей мобильной и фиксированной связи МТС в регионе, расширение покрытия мобильного интернета, и в частности сети LTE-A.

«Перед Маратом Карымовым стоят масштабные задачи по развитию сети. Особое внимание мы планируем уделить развитию связи 4G. В июне мы улучшили мобильную сеть LTE в 11 населенных пунктах региона, в том числе в Перми, Кунгуре, Соликамске, Чайковском, установив там новые базовые станции. И это только начало масштабной программы. Уверена, что Марат Карымов как опытный специалист справится со всеми поставленными задачами. Планируемая программа развития позволит пользоваться самыми современными решениями в сфере связи абонентам всего Пермского края — как розничным, так и корпоративным клиентам», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Андрей Вольхин, ранее занимавший должность технического директора МТС в Пермском крае, перешел на работу в другую компанию.

Биография Марата Карымова

Марат Карымов работает в сфере связи уже 22 года, из них более 10 лет — в компании МТС. Карьеру в компании начал в 2004 году, возглавив департамент развития сети в макрорегионе «Урал».

Закончил Новосибирский электротехнический институт связи. Начал работу в 1995 году в ОАО «Екатеринбургская городская телефонная сеть» (в дальнейшем филиал ОАО «Уралсвязьинформ» по Свердловской области) инженером электронной АТС. Женат, воспитывает двух детей.

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