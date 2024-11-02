Развитие сетей: МТС в Забайкалье - покрытие LTE появилось в селе Мангут на границе с Монголией

MForum.ru
02.11.2024,
Благодаря проведенным работам, мобильный интернет появился на территории поселка Мангут Кыринского района.
Важная особенность - приложение Мой МТС дает возможность совершать платежи с помощью разного вида QR-кодов, всего в пару кликов - как с лицевого счета абонента, так и с карты любого российского банка.
"В этом году в рамках программы по устранению цифрового неравенства, мы обеспечили доступ к скоростному мобильному интернету и цифровым сервисам нашей экосистемы жителям 20 забайкальских сел", - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Также МТС модернизировала мобильную сеть в селе Южное Борзинского района. Более 400 жителей села получили доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть.
Одно из старейших сел Забайкалья Мангут было основано казаками в 1728 году, как пограничный караул на реке Онон. Жители принимали участие в освоении забайкальских и амурских земель, а также в других значимых событиях Дальнего Востока. Сегодня в крупном пограничном селе проживают более полутора тысяч жителей, работают дом культуры, школа, детские сады, училища, две библиотеки и больница.
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теги: МТС Забайкальский край развитие сетей
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