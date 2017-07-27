WiFi: Ростелеком обещает сделать WiFi доступ в малых населенных пунктах бесплатным

MForum.ru
27.07.2017,
Наконец-то хоть что-то похожее на реальную жизнь в рамках программы "устранения цифрового неравенства" (УЦН). Руководитель Ростелекома Михиал Осеевский обещал с первого августа сделать бесплатным пользование точками доступа Wi-Fi, установленными в селах в рамках программы УЦН. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Интерфакс. До сих пор стоимость пользования этой услугой составляля 45 рублей в месяц, которые в ряде случаев негде было оплатить. Речь идет о не слишком большом числе точек - всего их установлено чуть более 4.5 тысяч в населенных пунктах с населением 250-500 человек, стройка будет продолжаться до конца 2019 года - к этому времени число точек должно вырасти до почти 14 тысяч. Жизнеспособность этого проекта вызывает вопрос. Ростелеком уже перестал финансировать поддержку так называемых "Пунктов коллективного доступа к интернету" в селах. А ведь с самого начала была очевидна абсурдность и ненужность этого проекта, на которые бездарно слили деньги, отнятые у операторов сотовой связи в виде поборов в "Фонд универсального обслуживания". Не произойдет ли с "пунктами доступа к Wi-Fi" в числе 1 пункт на село такая же история? Не удивлюсь, поскольку это нормальная судьба для проектов, родившихся не у бизнеса, а в кабинетах чиновников.
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© Алексей Бойко,
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