Кадры: Дмитрий Глотов назначен региональным директором региона «Запад» ПАО «ВымпелКом»

MForum.ru
30.08.2017,
29 августа, 2017 года. Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщает о назначении Дмитрия Глотова региональным директором Западного региона ПАО «ВымпелКом».
Дмитрий работает в «ВымпелКоме» с 2011 года. За это время он прошел путь от директора по продажам на массовом рынке Тульского филиала до территориального управляющего кластера, объединяющего в себе бизнес ПАО «ВымпелКом» в Тульской, Рязанской и Владимирской областях. До прихода в компанию Дмитрий занимал руководящие позиции в сфере продаж в таких компаниях как ООО «Кока Кола Эйч Би Си Евразия» и Red Bull.
Дмитрий будет работать в прямом подчинении Генерального директора ПАО «ВымпелКом».
Комментируя назначение, Генеральный директор компании Шелль Мортен Йонсен отметил:
«Под руководством Дмитрия Тульский кластер компании демонстрирует впечатляющие коммерческие результаты. Опыт и экспертиза Дмитрия будут особенно востребованы на Западе, где мы ставим перед собой амбициозные задачи по масштабному развитию сети и дальнейшему совершенствованию качества обслуживания клиентов».
Данное назначение вступает в силу с 1 сентября.
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