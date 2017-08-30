Кадры: Дмитрий Глотов назначен региональным директором региона «Запад» ПАО «ВымпелКом»

30.08.2017, MForum.ru

29 августа, 2017 года. Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщает о назначении Дмитрия Глотова региональным директором Западного региона ПАО «ВымпелКом».

Дмитрий работает в «ВымпелКоме» с 2011 года. За это время он прошел путь от директора по продажам на массовом рынке Тульского филиала до территориального управляющего кластера, объединяющего в себе бизнес ПАО «ВымпелКом» в Тульской, Рязанской и Владимирской областях. До прихода в компанию Дмитрий занимал руководящие позиции в сфере продаж в таких компаниях как ООО «Кока Кола Эйч Би Си Евразия» и Red Bull.

Дмитрий будет работать в прямом подчинении Генерального директора ПАО «ВымпелКом».

Комментируя назначение, Генеральный директор компании Шелль Мортен Йонсен отметил:

«Под руководством Дмитрия Тульский кластер компании демонстрирует впечатляющие коммерческие результаты. Опыт и экспертиза Дмитрия будут особенно востребованы на Западе, где мы ставим перед собой амбициозные задачи по масштабному развитию сети и дальнейшему совершенствованию качества обслуживания клиентов».

Данное назначение вступает в силу с 1 сентября.

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