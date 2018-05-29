Индийский оператор придет на рынок Эстонии

MForum.ru
29.05.2018,
В компании Reliance Industries намереваются вложить $1.77 млн в эстонское подразделение компании, чтобы начать предоставление услуг сотовой связи в Эстонии. Этому решению способствует то, что в Эстонии самым широким образом внедрены решения электронного правительства и так называемое e-residency, возможность получения статуса европейской компании. Выходом на рынок Эстонии индийская компания начнет поход на европейский рынок телекоммуникаций.
Reliance Jio, компания, основанная в 2015 году, начала оказывать телеком услуги в 2016 году и сейчас предоставляет услуги LTE в 22 телеком-округах Индии, включая VoLTE. К октябрю 2017 года абонентская база компании выросла до 130 млн, что составляет порядка 10% населения страны. Источник.
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© Алексей Бойко,
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