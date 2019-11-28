Телеком: Билайн снизил цены на безлимитный интернет в Финляндии и Эстонии

MForum.ru
28.11.2019,
Билайн объявляет о снижении стоимости пользования опцией Безлимитный интернет в роуминге в Финляндии и Эстонии. Акция адресована тем, кто планирует провести Рождество и новогодние каникулы в этих странах.
Предложение начало действовать с 26 ноября 2019 года и продолжит работать до 10 января 2020 года. Стоимость опции - 199 рублей в день (вместо обычных 350 рублей).
Подключить услугу «Безлимитный интернет в роуминге» можно с помощью специальной команды *110*20171# сразу же после прибытия в любой из городов Эстонии или Финляндии.
Принцип работы услуги прост: первые 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, далее за 99 рублей открывается возможность к использованию еще 1 ГБ дополнительного интернет-трафика, также без ограничений скорости. Если пакет будет исчерпан, скорость доступа к интернету снизится до 128 Кбит/с, чего достаточно для общения в мессенджерах, социальных сетях и при использовании поисковиков.
По данным Билайн.Аналитика, чаще всего Финляндию и Эстонию посещают жители Западного региона, а на втором месте по числу пользователей роуминга из России - москвичи.
Оплата за услуги - 199 руб в сутки списывается только по факту начала использования мобильного интернета. Акция доступна клиентам предоплатных тарифов.
Важно помнить, что при перемещении между Эстонией, Финляндией и странами действия «Безлимитного интернета в роуминге» в течение одного дня скидка по акции за опцию «Безлимитный интернет в роуминге» за такой день будет предоставлена только в том случае, если в этот день вы первый раз воспользовались мобильным интернетом при нахождении в стране, где действует скидка. В противном случае, в такой день спишется 350 рублей.
подробнее на сайте Билайн
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теги: телеком Билайн ВымпелКом акции тарифы роуминг
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