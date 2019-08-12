Компоненты: 108 Мп сенсор для камер смартфонов представлен официально

12.08.2019, MForum.ru

Для следящих за новостями мобильной индустрии, в анонсе 108 Мп сенсора для камер смартфонов нет ничего удивительного. Смартфоны с сенсорами разрешением 48 Мп уже стали привычным делом, а концу года им составят компанию 64 Мп новинки.

Представленный в сотрудничестве Samsung и Xiaomi, сенсор разрешением 108 Мп построен по тому же принципу. За счет технологии Tetracell производится объединение в группы по 4 пикселя. Таким образом, если привычный 48 Мп сенсор дает снимок разрешением 12 Мп, а 64 Мп – 16 Мп, то 108 Мп матрица формирует снимки разрешением 27 Мп. Впрочем, разрешение здесь не главное. За счет большого количества пикселей к подобным фотографиям можно более эффективно применить современные алгоритмы обработки. Технически речь идет о пикселях размером 0,8 мкм и кристалле размером 1/1,33". Кроме того, новый сенсор получил поддержку 6К-видео (6016х3384 точек) с частотой 30 кадров в секунду. Старт производства 108 Мп сенсоров ожидается уже в текущем месяце, а анонс смартфона Xiaomi на его основе – до конца года.