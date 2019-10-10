Телеком: Билайн поможет в поиске клиентов и создании продуктов

10.10.2019, MForum.ru

Билайн Бизнес заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Росбанком, банком Открытие и Ренессанс Кредит. Соглашение было подписано в рамках форума FINOPOLIS в Сочи. Банкиры и страховщики планируют использовать технологии Big Data и AI, а также речевую аналитику Билайн, чтобы создавать страховые и банковские продукты, расширять клиентскую базу и повышать эффективность бизнеса в целом.

Пакет услуг Билайн включает продукты рискового скоринга и верификации данных, позволяет банкам обогащать знания о своих клиентах, алгоритмах их поведения. Можно будет создавать персонализированные предложения - в этом поможет Big Data и технологии AI.

Качество обслуживания можно будет повысить за счет речевой аналитики.

Герман Бородов, директор по ключевым клиентам ПАО «ВымпелКом»: «С применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг. Решения на базе продуктов Big Data и AI Билайн может стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнеса наших партнеров».

Использование искусственного интеллекта становится главным фактором, обеспечивающим рост глобальной экономики. По данным исследования PwC, благодаря активному использованию искусственного интеллекта, к 2030 году глобальный ВВП вырастет на 14%, или на 15,7 триллиона долларов США.

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пресс-релиз

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