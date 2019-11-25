Слухи: Samsung работает над новым бюджетным планшетом

MForum.ru
25.11.2019,
По информации инсайдера с ником @Sudhanshu1414 компания Samsung работает над бюджетным планшетом, который может стать наследником идей Galaxy Tab A. По информации источника «сердцем» устройства станет чипсет Exynos 9611.
Также в активе новинки ожидается 10,1-дюймовый дисплей, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (8+5 Мп), 8 Мп фронтальная камера, а так же Android 10 с One UI. Возможное коммерческое название Galaxy Tab A 2020. Его анонс, скорее всего, состоится весной следующего года.
© Антон Печеровый,
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