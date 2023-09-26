Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

26.09.2023, MForum.ru

Ожидается, что в ближайшее время Samsung анонсирует ряд устройств Fan Edition, включая смартфон Galaxy S23 FE, носимые аудиоустройства Galaxy Buds FE и два планшета — Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+. В сети появились новые характеристики этого дуэта планшетов.

По данным WinFuture, большие дисплеи будут LCD, а не OLED. Кроме того, сообщается, что только вариант Plus будет поддерживать ввод S Pen, но возможно его поддержку получат и оба варианта устройства.

Экран Galaxy Tab S9 FE будет диагональю 10,9 дюйма при разрешении 2304 x 1440 пикселей, что соответствует соотношению 16:10. Tab S9 FE+ должен получить 12,4-дюймовый дисплей разрешением 2560 x 1600, что соответствует тому же соотношению сторон, что и у меньшего устройства.

Источник также утверждает, что чипсет не будет платформой Snapdragon, речь может идти о Exynos 1380. А это значительное понижение по сравнению с флагманской SoC в трио премиум-класса Tab S9.

Каждый планшет получит два варианта памяти. Базовый вариант будет предлагаться с 6/128 ГБ или 8/256 ГБ памяти, а Plus получит 8/128 ГБ или 12/256 ГБ. Все варианты будут иметь слот microSD для увеличения объема памяти до 1 ТБ.

Новинки будут защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Фоточасть будет включать 12-мегапиксельные селфи-камеры. Вероятно, такие же, как и в соответствующей линейке Tab S9. У маленького FE будет одна 8-мегапиксельная камера сзади, а у Plus будет две камеры. Впрочем, фотосъемку на довольно крупный планшет сложно назвать удобной функцией.

Относительно серии Tab S7 FE новинки будут заметно дороже. Tab S9 FE, скорее всего, будет стоить от 529 евро, а Tab S9 FE+ получит стартовую цену в 699 евро. Причем, это цены вариантов «только Wi-Fi», варианты с поддержкой 5G, вероятно, будут стоить на 100 евро дороже. Анонс новинок ожидается в октябре.