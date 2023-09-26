Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

MForum.ru
26.09.2023,
Ожидается, что в ближайшее время Samsung анонсирует ряд устройств Fan Edition, включая смартфон Galaxy S23 FE, носимые аудиоустройства Galaxy Buds FE и два планшета — Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+. В сети появились новые характеристики этого дуэта планшетов.
По данным WinFuture, большие дисплеи будут LCD, а не OLED. Кроме того, сообщается, что только вариант Plus будет поддерживать ввод S Pen, но возможно его поддержку получат и оба варианта устройства.
Экран Galaxy Tab S9 FE будет диагональю 10,9 дюйма при разрешении 2304 x 1440 пикселей, что соответствует соотношению 16:10. Tab S9 FE+ должен получить 12,4-дюймовый дисплей разрешением 2560 x 1600, что соответствует тому же соотношению сторон, что и у меньшего устройства.
Источник также утверждает, что чипсет не будет платформой Snapdragon, речь может идти о Exynos 1380. А это значительное понижение по сравнению с флагманской SoC в трио премиум-класса Tab S9.
Каждый планшет получит два варианта памяти. Базовый вариант будет предлагаться с 6/128 ГБ или 8/256 ГБ памяти, а Plus получит 8/128 ГБ или 12/256 ГБ. Все варианты будут иметь слот microSD для увеличения объема памяти до 1 ТБ.
Новинки будут защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Фоточасть будет включать 12-мегапиксельные селфи-камеры. Вероятно, такие же, как и в соответствующей линейке Tab S9. У маленького FE будет одна 8-мегапиксельная камера сзади, а у Plus будет две камеры. Впрочем, фотосъемку на довольно крупный планшет сложно назвать удобной функцией.
Относительно серии Tab S7 FE новинки будут заметно дороже. Tab S9 FE, скорее всего, будет стоить от 529 евро, а Tab S9 FE+ получит стартовую цену в 699 евро. Причем, это цены вариантов «только Wi-Fi», варианты с поддержкой 5G, вероятно, будут стоить на 100 евро дороже. Анонс новинок ожидается в октябре.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
12.09. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях Samsung Galaxy A25 / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G представят 22 сентября / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Объявлены цена и дата анонса Ulefone Armor 22 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Ultra 2 получили экран яркость 3000 нит / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 9 – новое поколение самых популярных смарт-часов / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Выпуск iPhone 13 mini прекращен. Самый доступный iPhone - $429 / MForum.ru