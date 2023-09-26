Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

MForum.ru

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

26.09.2023, MForum.ru

Ожидается, что в ближайшее время Samsung анонсирует ряд устройств Fan Edition, включая смартфон Galaxy S23 FE, носимые аудиоустройства Galaxy Buds FE и два планшета — Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+. В сети появились новые характеристики этого дуэта планшетов.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

По данным WinFuture, большие дисплеи будут LCD, а не OLED. Кроме того, сообщается, что только вариант Plus будет поддерживать ввод S Pen, но возможно его поддержку получат и оба варианта устройства.

Экран Galaxy Tab S9 FE будет диагональю 10,9 дюйма при разрешении 2304 x 1440 пикселей, что соответствует соотношению 16:10. Tab S9 FE+ должен получить 12,4-дюймовый дисплей разрешением 2560 x 1600, что соответствует тому же соотношению сторон, что и у меньшего устройства.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

Источник также утверждает, что чипсет не будет платформой Snapdragon, речь может идти о Exynos 1380. А это значительное понижение по сравнению с флагманской SoC в трио премиум-класса Tab S9.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

Каждый планшет получит два варианта памяти. Базовый вариант будет предлагаться с 6/128 ГБ или 8/256 ГБ памяти, а Plus получит 8/128 ГБ или 12/256 ГБ. Все варианты будут иметь слот microSD для увеличения объема памяти до 1 ТБ.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

Новинки будут защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Фоточасть будет включать 12-мегапиксельные селфи-камеры. Вероятно, такие же, как и в соответствующей линейке Tab S9. У маленького FE будет одна 8-мегапиксельная камера сзади, а у Plus будет две камеры. Впрочем, фотосъемку на довольно крупный планшет сложно назвать удобной функцией.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

Относительно серии Tab S7 FE новинки будут заметно дороже. Tab S9 FE, скорее всего, будет стоить от 529 евро, а Tab S9 FE+ получит стартовую цену в 699 евро. Причем, это цены вариантов «только Wi-Fi», варианты с поддержкой 5G, вероятно, будут стоить на 100 евро дороже. Анонс новинок ожидается в октябре.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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